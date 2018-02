Antonio Orozco confiesa su metedura de pata con Luis Fonsi

Los cantantes Antonio Orozco y Luis Fonsi son grandes amigos... y siguen siéndolo a pesar de la metedura de pata del primero. Según confesó Orozco este martes en El Hormiguero —donde acudió para presentar su gira Único. Segunda temporada— hace un tiempo se cargó una exclusiva de su colega puertorriqueño sin darse cuenta.

Orozco recordó que en una visita a un programa de televisión mexicano le mencionaron a Luis Fonsi y se fue de la lengua sin saberlo. "Hemos visto unas fotos tuyas con Fonsi ayer. ¿Cómo está su mujer?", le preguntaron. "Hombre, imagínate, una niña... pues una locura", respondió, desvelando que la pareja esperaba su primer hijo. Luis Fonsi y Águeda López tienen dos hijos: Mikaela, de seis años, y Rocco, de uno.

"De repente se para todo, se para el programa, meten publicidad, veo que todo el mundo empieza a correr... ¡Había soltado la exclusiva de Fonsi!", contó. "Me sofoqué muchísimo y cuando terminó el programa lo llamé", recordó. Luis Fonsi no se lo tomó mal y le dijo que no se preocupara.

"Es muy importante que no me digas nada importante de tu vida porque lo puedo soltar en cualquier medio", resumió con humor Orozco.