Asco en Twitter ante este machista que critica a las españolas por "egoístas" y busca "pechos grandes"

Este martes ha pasado por el restaurante de First Dates un hombre como los de antes: machista, chulo y casposo como a la antigua, que se mete con las mujeres españolas de ahora.

Pablo, un madrileño de 55 años que se presentó como "más clásico que moderno", soltó una serie de perlas machistas durante toda la velada. Así de buenas a primeras soltó que, en su opinión, "las españolas se han vuelto egoístas" y que "en el amor, fallan ellas".

Pablo no es ningún osito amoroso y busca conocer una mujer inteligente como Maite #FirstDates573 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/WeF8Wtzm9y

Añadió un aire de canalla al mencionar que no era "ningún osito amoroso". Este divorciado con tres hijos aclaraba por qué: "El amor y yo últimamente no nos llevamos muy bien, es decir, los últimos 15 años".

Aunque dijo estar buscando "a una mujer inteligente con la que pueda tener una conversación", dejó pronto claro que, para él, una mujer "debe tener un pecho grande". Y al ver a su cita, Maite, se mostró satisfecho: "Tiene los pechos grandes, que en el fondo es lo que todos queremos".

Maite lo describió como "muy apuesto" y conectó con él desde el principio y aceptó una segunda cita.

Pablo y Maite no se piensan dos veces lo de darse una segunda cita. ¡No hace falta ni preguntarles! #FirstDates573 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/lLFjt8Rf2k

Ni siquiera fue un problema cuando Pablo comentó, sin ruborizarse, que su exmujer le había echado tres veces de casa. Cuando Maite planteó que "habría que ver si tenía razón para echarte o no", él aseguró que "nunca" la hay para echar a alguien de su propia casa.

A su cita le habrá gustado, pero Pablo ha provocado asco a los fans del programa, que han cargado contra él en Twitter:

No, Pablo, la mujer no se está haciendo más egoísta. La mujer está madurando y sabe mejor lo que quiere y lo que no. #firstdates573