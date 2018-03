Walmart, el gigante del comercio minorista estadounidense, ha elevado a 21 años la edad mínima para comprar armas de fuego y munición en sus tiendas, una medida adoptada "a la luz de los recientes acontecimientos", en referencia al tiroteo de Florida y el reabierto debate sobre el control de armas.

La empresa también ha anunciado que retira de su catálogo los productos que "se asemejen a rifles de asalto", incluidas las armas de aire tipo airsoft y juguetes.

Walmart dejó de vender en 2015 rifles de asalto como el popular AR-15 utilizado en varios tiroteos, entre ellos el de hace dos semanas en Florida que dejó 17 muertos. Además, la multinacional con sede en Arkansas tampoco vende pistolas en sus tiendas, excepto en Alaska.

"Nuestra tradición como empresa ha estado siempre al servicio de los deportistas y cazadores, y lo seguiremos haciendo de una manera responsable", ha declarado la compañía en un comunicado.

El comunicado ha provocado una reacción positiva en Gabrielle Giffords, la congresista demócrata que recibió un tiro en la cabeza en 2011 mientras daba un mitin. Aunque después apoyo el uso de armas de forma pública, ahora se muestra claramente partidaria de controlar su venta.

This is what a movement looks like. Americans are alert and aware. They are demanding change. And they are creating change. Stay outraged. Stay engaged. Together we will keep fighting and together we will save lives from gun violence. #CouragetoFight https://t.co/Ekf64tlFDD