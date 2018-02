El mensaje desgarrador de este joven de Jerez al que un grupo de menores dio una paliza "por maricón"

Víctor caminaba por las calles de su ciudad, Jerez, cuando se cruzó con "cuatro energúmenos" que le dieron una paliza "por maricón". Eran cuatro menores y le rompieron la nariz a golpes. Con las marcas de la agresión aún visibles, el joven decidió contar su experiencia y su dolor en Instagram. Su mensaje es tan desgarrador que se ha convertido en viral.

"Me sigue costando entender cómo personas tan jóvenes pueden tener tanto odio dentro", dice Víctor al comienzo de su texto, que prosigue: "Tengo sentirme afortunado por tener solo la nariz rota, porque otros muchos no tienen la misma suerte".

Estoy llorando de pena, rabia e impotencia porque le han roto la nariz a mi amigo entre 4 niñatos mientras le decían "esto por maricon". De verdad, cuanto tiempo tiene que pasar para que nos dejéis vivir nuestra vida tranquilos? Qué os hemos hecho??? Porqué tanto odio? pic.twitter.com/UMq1EFShMV — Ozantonio. (@ferrescream) 26 de febrero de 2018

"¿Qué si me duele la nariz?", pregunta el joven en su alegato, antes de lanzar una estremecedora reflexión: "No sabéis cuánto, pero más me duele que tu abuela te esté esperando para cenar y se ponga a llorar al verte entrar por la puerta sangrando".

"Más duele", prosigue Víctor, "tener que dar rodeos para no pasar por el mismo sitio, tener miedo".

La publicación del joven en Instagram fue recogida por uno de sus amigos en Twitter, donde se ha convertido en viral, con más de 19.000 retuits.