José Manuel Villegas: "Los ataques del PP nos preocupan muy poco"

En el colegio su asignatura favorita era Historia. Su vida estaba enfocada al Derecho y su profesión de abogado. Pero hoy ve las leyes desde su elaboración en el Congreso. José Manuel Villegas (Ciudadanos) se ha convertido en apenas unos meses en uno de los políticos imprescindibles, como 'número dos' del partido y persona de máxima confianza de Albert Rivera.

En la mente tiene toda la estructura del partido y de la legislatura. Y ahora están de moda, con las encuestas pintándose en naranja. Se huele el 'sorpasso' al PP, el centro derecha anda muy animado últimamente. Los de Mariano Rajoy han pasado a lanzarse al cuello de los del Rivera al leer los últimos sondeos y ver cómo Ciudadanos ganó en Cataluña. El pacto, por ahora, entre las dos formaciones está congelado. Y esto reflexiona Villegas (Barcelona, 1968) desde la quinta planta del Congreso, su cuartel general institucional.

La última encuesta conocida, el Egopa en Andalucía, refleja también un 'sorpasso' de Cs al PP. ¿Cómo lo ve?

Confirma el crecimiento de Cs en las encuestas que está saliendo a nivel nacional y en comunidades. Cada vez más españoles están confiando en este proyecto y premiando también, en este caso, el buen trabajo que se está haciendo en Andalucía.

¿Le están ganando ya la batalla al PP en el centro derecha?

Para nosotros no es una competición de ganarle al PP, al PSOE o Podemos. Intentamos recabar la confianza de los españoles y nuestra obsesión es ser útiles a los ciudadanos. Estamos contentos porque parece que cada vez hay más gente que se identifica con nuestras propuestas.

El PP se ha puesto nervioso y ya va al ataque directo contra ustedes...

Efectivamente, el PP se ha puesto nervioso. Está condicionado, por un lado, por ese descalabro que se ve en las encuestas y, por otro, por los casos de corrupción que le llegan al cuello. El Partido Popular se está olvidando de gobernar España y se está dedicando a atacar al único partido que le ha votado a favor en la investidura y con el que puede negociar unos presupuestos. El PP se equivoca de estrategia, tendría que dejar de buscar enemigos fuera y mirar hacia adentro.

Han dicho que el acuerdo con el PP está "congelado". ¿Cómo se encuentra ahora mismo?

Sigue en el congelador porque el PP sigue incumpliendo su palabra y el señor Rajoy sigue protegiendo a sus imputados por corrupción. Mientras no cumpla con lo firmado, el pacto sigue congelado e imposibilita que nos sentemos con el Gobierno para intentar acabar de cerrar el acuerdo de presupuestos. Tenemos la voluntad de apoyar las cuentas para 2018 porque creemos que es buena la estabilidad para el país, pero mientras no cumpla con su palabra y demuestre que es de fiar el pacto está congelado.

Esa aprobación de los presupuestos requeriría una fórmula de PP, Cs y PNV. Tampoco se llevan muy bien con los nacionalistas vascos últimamente. ¿Se puede dar esa suma?

Bueno, nosotros negociamos con el PP y exigimos que cumpla con su palabra. Si lo hace, tendrá el apoyo a los presupuestos. Si deja de proteger a imputados y cumple con la subida de retribución a las fuerzas de seguridad, tendrá el apoyo. Sobre el PNV, consideramos que ya ha cobrado bastante con el cuponazo que el Partido Popular le regaló. Espero que por lo menos se haya asegurado el apoyo para los presupuestos de 2018.

Existe la sensación de que la legislatura se está agotando. ¿Cree que se va a llegar a 2020?

Pues no lo sé, ya veremos. Depende de la capacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos. Veremos qué pasa con los presupuestos y esta legislatura tenía una hoja de ruta de reformas marcada en las 150 exigencias del acuerdo. Pero al PP le cuesta aplicar esas reformas, está anclado en el inmovilismo y la parálisis por ese panorama de casos de corrupción. Corremos el riesgo de que sea una legislatura fallida, pero hay aún tiempo para darle una salida positiva al país.

¿Cree que Rajoy repetirá?

No lo sé. Es un problema de Rajoy y del PP. El señor Rajoy dijo en un momento que estaría ocho años, pero nos vamos acostumbrando a que no cumpla su palabra.

Según el último CIS, la fórmula de PP con Ciudadanos ganaría cómodamente. ¿Se ve en el Ejecutivo con el PP después de las próximas elecciones?

Es una posibilidad, ya veremos qué deciden los españoles. Vamos a salir a ganarlas, somos conscientes de que la mayorías absolutas son muy difíciles y, tras ganarlas, tendremos que buscar apoyos. A partir de ahí negociaremos y veremos si es más fácil un pacto con el PP o con el PSOE.

Sus rivales siempre dicen que las encuestas inflan a Ciudadanos.

Cataluña es el último ejemplo de lo contrario. Solo una encuesta nos daba más de un 25%. Las encuestas a veces aciertan o no. Lo que está claro es que las encuestas ahora son muy positivas, pero no tenemos unas elecciones próximas. Lo que interpretamos es que los españoles están contentos con nuestro trabajo. Hay que seguir con humildad y trabajando a largo plazo.

El PP ha ido también al ataque y ha puesto la lupa sobre la financiación de Cs. En las sesiones en la comisión del Senado, les han acusado de ocultar 25 millones de euros. ¿Qué responden?

La cifra, al revés. Son 25 millones de euros los que el PP no ha puesto bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, no ha consolidado las cuentas de sus grupos. Nosotros sí lo hemos hecho, y las salvedades que tenemos son públicas. Son salvedades contables, y lógicamente vamos a cambiar nuestros criterios contables para que en el próximo informe salgan menos. Eso no tiene nada que ver ni con la opacidad del PP ni con Gürtel ni con Púnica ni con Lezo ni con Bárcenas ni con los discos duros ni con el pitufeo del ayuntamiento de Valencia ni con los 900 imputados por corrupción. No tenemos nada que ver con un partido corrupto.

Pero es verdad que el informe del Tribunal de Cuentas no avalaba las cuentas de Cs de 2015. ¿Tienen miedo de que salgan más cosas de su financiación?

No, en absoluto. Las salvedades son los que están y son iguales o muy parecidas a las que tiene el PP. Incluso las de ellos son más graves. Las nuestras, dice el Tribunal de Cuentas que no representan la imagen fiel de la situación económica porque al ser un partido más pequeño con menos ingresos, suponían más de un 5% de ingresos. Es una cuestión técnica de auditoría. Está claro que no hay ningún delito ni ninguna infracción que haya conllevado una sanción. Estamos tranquilísimos. El PP quiere levantar sombras donde no hay nada y se equivoca. El PP haría mucho mejor en afrontar su corrupción, hacer limpieza y pasar página.

¿Los ataques irán in crescendo?

No tengo ni idea ni me preocupa demasiado. Queremos que se cumpla el pacto de investidura e intentar arrastrar al PP de que salga de su inmovilismo. Los ataques del señor Hernando y las salidas de tono del PP nos preocupan muy poco.

Han decidido desbloquear la reforma de la ley mordaza con su voto en la Mesa del Congreso, que estaba en plazo de prórroga de enmiendas. ¿Es una estrategia para se visualice la soledad de los populares en el Congreso? ¿Por qué ahora?

Es ahora porque hemos presentado alrededor de 110 enmiendas a los dos textos legales y no las habíamos acabado hasta esta semana. Ahora habrá que seguir el trámite parlamentario.

Han pasado dos meses de las elecciones catalanes. No se sabe quién va a ser el presidente. ¿Su pronóstico?

Ni idea. Meterse a estas alturas en la cabeza de los separatistas es jugar a la lotería. Lo que tiene que pasar en Cataluña es que haya un presidente que cumpla los requisitos legales y que los separatistas le digan a Puigdemont que no puede serlo. Pedimos al president del Parlament que proponga un candidato viable y que cumpla la Constitución y el Estatut.

Ha trascendido la posibilidad de que Jordi Sánchez, que está en la cárcel, fuera el candidato. ¿Cómo lo ve?

Sigue el circo separatista, no se cansan de dar el espectáculo. Ahora han pasado del presidente en el exilio al presidente en la cárcel por patear los coches de la Guardia Civil y acorralar a los jueces. Es una mala noticia. Continúan utilizando el Parlament para su circo. Esperemos que recuperen en algún momento la cordura y nombren un candidato viable.

¿Elsa Artadi sería una buena candidata?

No voy a entrar en quinielas. Insisto en que el señor Torrent tiene que nombrar un candidato viable. Que se aclaren y dejen de arrastrar el nombre de las instituciones catalanas por el barro.

El PP les echa en cara que siendo la primera fuerza el 21-D no dé Inés Arrimadas el paso adelante para plantear una candidatura. ¿Por qué no lo hace?

Nosotros sabemos sumar, hay al menos 70 votos separatistas, que no se ponen de acuerdo hasta ahora, pero sí estarían de acuerdo en votar 'no' a la señora Arrimadas. No vamos a presentar una candidatura inviable ni dar excusas para los separatistas para ponerlos en un objetivo común. Por otro lado, es el señor Torrent quien designa candidato y, por el momento, tiene a Puigdemont.

Hablando de Torrent, dio plantón al rey junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la recepción del Mobile World Congress.

Ni Colau ni Torrent está a la altura del cargo que ostentan. Lo utilizan de forma sectaria y partidista. Agradecer al rey que, pese a las dificultades, esté en Cataluña dando la cara y nos sentimos representados muchos catalanes que queremos seguir siendo españoles.

Ha trascendido la conversación entre Colau y el rey. La alcaldesa le echó en cara falta de empatía. ¿Lo piensa?

No, en absoluto. Parece que la señora Colau le estaba pidiendo empatía con los golpistas. Hay que mostrar empatía con los ciudadanos que defendemos el Estado de Derecho y las ideas dentro de la ley. No se puede pedir eso al monarca.

¿Peligra por estas actitudes el Mobile World Congress?

Pues sí, lo están poniendo en riesgo. Ya hemos perdido muchas oportunidades como la de la Agencia Europea del Medicamento. Hay un montón de empresas que se están marchando, los separatistas están llevando a Cataluña a una situación económica más complicada que la del resto de España.

¿Y la marcha de Anna Gabriel a Suiza qué le parece?

Forma parte de este circo. Una señora de extrema izquierda anticapitalista que pasa por Venezuela y acaba en Suiza. Es curioso que acabe en este país, que en principio tiene poco que ver con sus reivindicaciones e ideología.

La semana pasada se vivió en las puertas del Congreso la manifestación de pensionistas. El Gobierno ha hecho un guiño en las últimas horas. ¿Cómo vivió las protestas desde la Cámara Baja?

Nos parece muy normal. Los pensionistas han sido los héroes de esta crisis económica, han sostenido a muchas familias y ahora se sienten agraviados. Nada que decir. El debate tiene que ir más allá de la subida, hay que intentar ese aumento, pero además tiene que haber un debate de fondo para pagar eso.

En las últimas semanas hemos escuchado las declaraciones de Francisco Granados en la Audiencia Nacional implicando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Eso choca con el discurso anticorrupción de Cs, que apoya al PP. ¿Es coherente?

Tenemos un acuerdo de investidura en el que se ponen normas precisamente para la lucha contra la corrupción. Los españoles votaron en unas elecciones e hicieron unas mayorías. Y ante el panorama político que había, pocas otras opciones había. Estamos siendo exigentes con las medidas anticorrupción, al PP le cuesta, arrastra los pies, pero esta legislatura va de dar estabilidad al país. Pero vamos a estar peleando y batallando para que el PP cumpla en la regeneración. Es complicado porque al PP le salen unos cuantos casos al día y afrontar eso tiene su complejidad. Pero desde el análisis de la situación, no había otra alternativa.

¿Pero retirarán su apoyo a Cifuentes si la imputan?

Por el mismo pacto que firmó, tendría que abandonar su cargo si la imputan. Igual que si imputan a Rajoy.

El próximo 8 de marzo hay convocada una huelga feminista. ¿La apoyan? ¿Qué van a hacer?

No, no la apoyamos. Estamos de acuerdo con muchas de las reivindicaciones que tienen que ver con la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero no estamos de acuerdo ni con el instrumento ni con algunas de las reivindicaciones que tienen que ver con una ideología de crítica al capitalismo y a tratados de libre comercio. Creemos que se puede ser liberal y feminista. Para ser feminista no es obligatorio ser de izquierdas o de extrema izquierda. Vivimos nuestros feminismo desde esas posiciones liberales.

Pero suena a excusa...

No, no. Estaremos como cada año en la manifestación reivindicativa de ese día, pero la huelga no es el instrumento. Nadie nos va a obligar a ser feministas de una manera determinada. Nadie nos va decir cómo tenemos que serlo o no, no vamos a aceptar que nadie reparta carnés de buen o mal feminista. Obviamente, respetamos el derecho a la huelga de quien crea que es lo adecuado.

¿Cómo está la relación con Podemos? ¿Cree que llegarán a un acuerdo en el tema de la reforma electoral? ¿Se sumará el PSOE? Con el PP no tuvieron muy buen rollo en el encuentro con este tema.

No hubo buen rollo ni con el PP ni con el PSOE en ese tema. Con Podemos, está claro que en el modelo económico y de país estamos en las antípodas, pero hay temas puntuales en los que podemos estar de acuerdo. Estamos hablando, con Podemos vemos que los principios podrían coincidir y hay puntos para el encuentro. El PSOE nos dijo que no era prioridad, y el PP igual.

¿Se prepara ya para ser ministro?

No lo he pensado. Me preparo para trabajar como diputado, servir a los españoles e ir recabando más apoyo de la ciudadanía.