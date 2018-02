La broma de 'El Mundo Today' sobre un recién nacido independentista que indigna en redes

Sí, todavía hay gente que se toma en serio los titulares e informaciones de El Mundo Today. La página satírica española ha vuelto a convertirse en objeto de muchos comentarios en redes sociales por su última broma, el vídeo de un recién nacido independentista catalán. Algunos no han entendido que se trataba de una ironía... y se han indignado, para diversión de muchos otros.

El pequeño 'indepe' protagoniza una pieza con la que El Mundo Today se ríe de la tensión entre España y Cataluña por el procès independentista. En el montaje se explica, entre otras cosas, que es indignante que el niño haya nacido sin saber una palabra de castellano o que se cague cada vez que se le enseña la bandera de España.

Evidentemente, una broma. Pero no tan evidentemente, como demuestran algunos de los comentarios recibidos por la publicación en su perfil de Twitter:

lo peor no es el tuit que no tiene ni puta gracia si no los comentarios de algunos españolitos aborregados,y luego los adoctrinados son los catalanes

Oh vaia, no serà que te dos dies de vida i no enten res, no? Noo que va serà per Catalunya... vaia pena doneu