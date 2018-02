La historia tras la foto viral de un profesor que ha indignado a Internet

Richard Appiah Akoto es un profesor de informática que se ha convertido en viral en las últimas horas por una foto publicada en redes sociales en la que muestra cómo imparte clases en su escuela. Ahora, Quartz ha contado la historia que hay tras la imagen que ha indignado a muchos.

El centro no cuenta con ordenadores para los alumnos, así que el maestro dibuja en la pizarra hasta el más mínimo detalle de lo que se vería en la pantalla del ordenador, por ejemplo, al abrir el programa Microsoft Word.

Richard imparte clases en Sekyedomase (Ghana) y se encarga de que los alumnos, de entre 14 y 15 años, aprueben la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la que se examinan en una prueba necesaria para su acceso a la educación secundaria.

La falta de recursos, en cualquier caso, hace que su misión sea prácticamente imposible: el curso pasado, sólo un alumno aprobó el examen.

Después de que su imagen se convirtiese en viral y algunos apelaran a Microsoft, la compañía informática respondió que equiparía a Richard con un equipo y con acceso gratuito a sus recursos para educadores.

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg