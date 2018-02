Qué curioso es el destino a veces. Año 1992. @jvazquezoficial presentaba "Hablando se entiende la basca" en @mediasetcom. Ese día cumplían 200 programas y me invitaron. Tenía entonces 13 años y muchos sueños por cumplir. Hoy, 25 años después, me parece precioso ver cómo aquel día coincidimos dos de los futuros presentadores de @operaciontriunfo. Jesús es imposible que se acuerde. A mí no se me olvidará nunca 😊 Tenéis el vídeo completo en mi canal. #lavidaesmaravillosa #comedordebrevas #lookvintage #zapatitosnegroscalcetínblanco

A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) on Feb 27, 2018 at 11:45am PST