Colau incendia Twitter con su respuesta a si va a hacer huelga feminista el 8 de marzo

"Sin nosotras se para el mundo". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha generado un intenso debate —en Twitter— tras compartir su respuesta —en una entrevista en la Cadena Ser— a la pregunta de si "¿va a hacer huelga el día 8 de marzo?" —en alusión al paro feminista que se desarrollará ese día—.

Este es el siglo de las mujeres y el feminismo, hemos alzado la voz y no nos detendremos, sin nosotras se para el mundo, así que el próximo #8M apoyaré la #HuelgaFeminista #VagaFeminista ¡Basta ya de violencia, discriminación y brecha salarial! #EnsAturem pic.twitter.com/9RYwWsGfuq — Ada Colau (@AdaColau) 28 de febrero de 2018

Según Colau, "aunque no está previsto que los cargos electos hagamos huelga, no tenemos ese derecho", sí que va a mostrar su apoyo a la iniciativa. "Me voy a sumar a la huelga plenamente convencida para dar apoyo a esas mujeres que quisieran y no pueden hacerla por una situación de precariedad o de no tener papales", ha defendido, antes de matizar que "es más necesario que nunca".

"Este es el siglo de las mujeres y el feminismo, hemos alzado la voz y no hay que parar, nos tenemos que apoyar las unas a las otras allí dónde estemos y efectivamente decir que sin nosotras se para el mundo. Y que por lo tanto hay que sumarse a esa movilización y decir que basta ya de violencia machista, basta ya de discriminación, basta ya de brecha salarial. En una democracia del siglo XXI eso no es admisible", ha sentenciado.

Las palabras de Colau han generado 1.300 'me gusta' y centenares de comentarios:

