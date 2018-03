Críticas a BeIN Sports por lo que todo el mundo vio en el Málaga-Sevilla

El Sevilla se impuso este miércoles por la mínima al Málaga en el estadio de La Rosaleda en un partido que hunde un poco más a los malagueños en la clasificación.

Pero, además del resultado, muchos se quedaron con un detalle que vieron en la retransmisión de BeIN Sports y que tuvo lugar en el descanso del partido.

Fue cuando pusieron esta estadística, en la que comparaban a Roberto Rosales, jugador del Málaga, con Gabriel Mercado, futbolista del Sevilla.

El problema es que Mercado no jugó ni un sólo minuto. Por no estar, no estaba ni en el banquillo.

Normal que la estadística de Mercado saliera llena de ceros, algo por lo que la cadena recibió irónicas críticas en Twitter:

Teniendo en cuenta que Mercado no está convocado y está en su casa, en esta estadística no sale muy mal parado. pic.twitter.com/TFku6GQXSP — Tuan (@____tuan) 28 de febrero de 2018

Bien bien. Vaya tela cómo está Mercado @GabeMadryn ¡no se ha movido!



A ver los de @beINSPORTSes lo criticáis a base de bien. pic.twitter.com/2adYKby6SE — ELRC (@NODO_SFC) 28 de febrero de 2018

además se ve claramente que está sentado en el sofá, no se ha movido ni un metro. — A. Ramírez (@voladizogolsur) 28 de febrero de 2018

Primer tiempo impecable 😂 — Peirano_Gol (@PEIRANO_SFC) 28 de febrero de 2018

Poca intensidad, no ha hecho ni una falta — GuilleHerrera (@GuilleHerrera80) 28 de febrero de 2018

Te imaginas a @GabeMadryn viendo eso en su casa 😂😂😂 — Luis ★★★★★ (@luis78SFC) 28 de febrero de 2018

Bastante tienen los d bein con intentar joder al Madrid, para estar fijándose si un tío está jugando o no. pic.twitter.com/AScqaWBccT — Carlos F. (@carlosfalcon77) 28 de febrero de 2018