Críticas a Susanna Griso por su entrevista a esta pensionista

Paquita, la pensionista de 91 años que se hizo famosa por su intervención en LaSexta Noche en enero de 2017 en la que dijo que era mayor pero "no gilipollas", ha regresado a un plató.

Si hace unas semanas estuvo de nuevo en el programa de debate de los sábados en LaSexta, este jueves ha visitado el de Espejo Público, en Antena 3, donde ha sido entrevistada por su presentadora, Susanna Griso.

Sin embargo, el tono de la entrevista no ha gustado mucho en las redes sociales, donde la periodista ha recibido duras críticas por los comentarios que ha hecho a Paquita.

Todo después de que la pensionista reconociera que nunca en su vida había votado al PP. "Si pasan cuatro años y no soluciona los problemas, lo lógico es votar a otro aunque no le conozcas y no sepas quién es", ha explicado la mujer.

"¿Pero usted tiene más esperanza en Podemos o en el PSOE para resolver el problema de las pensiones?", preguntó Griso.

"Yo en el PSOE... no tengo nada en contra, pero tampoco estoy muy a favor", respondió Paquita.

"Pues deduzco que tiene usted la esperanza depositada, ya por descarte, en Podemos", inquirió la periodista.

"Sí, porque no se ha presentado el Partido Comunista, que si no...", respondió la pensionista, a la que cortó Griso.

"Pero sabe que luego, fíjese lo que pasó en Grecia, nos lo decía ahora el representante del PP, prometieron subir las pensiones y luego les metieron un hachazo, un recorte, en Grecia, tremenda (sic) cuando llegaron al poder los de Syriza", expuso la periodista.

"Es que muchas veces, cuando llegan al poder gente más o menos afín al pueblo, pues se encuentran que... ¿qué ha pasado en España? Pues que los capitales se han ido por ahí, a paraísos fiscales, y aquí han desangrado a España", respondió la mujer.

Aquí puedes ver el momento, que ha rescatado el usuario @queridoantonio y que le ha valido duras críticas a Griso en Twitter:

Una historia de terror.

Susanna Griso explica a Francisca Martínez, de 92 años, las posibles consecuencias de confiar en Podemos o IU para solucionar el problema de las pensiones pic.twitter.com/0FmXOYHVTJ — Alberto González (@queridoantonio) 1 de marzo de 2018

Vaya, Susana griso siendo imparcial. Que extraño oiga. https://t.co/ZnwzWY10Ij — Benyi (@16Benyi) 1 de marzo de 2018

Que vergüenza, que abuso, que mierda immoral, Susana Griso. https://t.co/FaNx5MhB2A — Pepe (@enpepes) 1 de marzo de 2018

Susana Griso manipulando... no importa cuando leas esto. https://t.co/6R82iSWhmY — M.Shure (@tax_madriz) 1 de marzo de 2018

La Sra Francisca le da 20.000 vueltas a la ............... (rellenar la línea de puntos) de Susana Griso 😡 https://t.co/6nuTLSvoim — M. Rajoy 🎗 (@Herbesdolses) 1 de marzo de 2018

Tiene tela lo de Susana Griso. https://t.co/3THwAoRXcZ — Daniel (@DMoscatel) 1 de marzo de 2018

Susana Griso, nueva portavoz del PP-Ciudadanos. Y encima hablando con condescendencia a una señora mayor, como dando por supuesto que ella sabe más. https://t.co/A0B7em51aX — Néstor (@NestorSntana) 1 de marzo de 2018

Flipante lo de Susana Griso. interrumpe a Paquita y "cuidado que vienen los rojos" en estado puro https://t.co/ycUtuWCJqO — IU Chamartín (@iu_chamartin) 1 de marzo de 2018

Susana Griso manipulando a una abuela de 92 años... facepalm https://t.co/N41uAX54FA — Javier Peláez (@Irreductible) 1 de marzo de 2018

¿Y no cuenta las posibles consencuencias de votar a PP o Cs? Vaya...ya es mala suerte. — Paco Marhuender (@Marhuendeer) 1 de marzo de 2018

Solo me queda decir que el nivel de periodismo en España es de lo más triste, como sus políticos @susannagriso — Lalalarbk🏳️‍🌈 (@lalalarbk) 1 de marzo de 2018

¿Y por qué no pone de ejemplo a Portugal?, que está más cerca, o ¿por qué no cuenta cómo dejaron Grecia los populares y socialistas? — Uao (@aquistoy) 1 de marzo de 2018

Acojonante, oiga — Ricardo Castañer (@ricarcl) 1 de marzo de 2018

Asco... Como se puede ser periodista y meter el miedo a una mujer d esta manera... Q ponga el ejemplo de Portugal y lo q están consiguiendo con un gobierno de fuerzas d izquierdas @susannagriso — Darth Matheus🤘 (@damvilla) 1 de marzo de 2018

Puedes ver aquí la entrevista completa: