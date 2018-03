El tronchante titular de 'Mundo Deportivo' del que todos hablan

El Getafe endosó este miércoles por la noche una dolorosa goleada al Deportivo de la Coruña, que deja a los gallegos con 18 puntos, a dos de la salvación (que podrían ser más si el Levante gana este jueves al Alavés.

El equipo del holandés Clarence Seedorf no termina de carburar casi un mes después de su llegada como primer entrenador, ya que desde su llegada ha sumado tres derrotas y un empate sin meter un gol.

Con todos esos datos encima de la mesa, el diario El Mundo Deportivo quiso titular con ingenio su crónica del partido de anoche y lo logró. Vaya si lo logró.

Este es el titular de la crónica, firmada por Pablo Planas:

Normal la reacción de muchos en Twitter:

En la redacción -¿Quién coño ha puesto ese titular? + Yo no he Seedorf

HOLD MY BEER AND WATCH THIS. pic.twitter.com/RWVewuav7j