Antena 3 estrenó este miércoles Fariña, la serie sobre el narcotráfico en Galicia en los 80 basada en el libro del mismo nombre del periodista Nacho Carretero. La cadena adelantó su estreno después de que el 20 de febrero un juzgado ordenara su secuestro a petición de José Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove (Pontevedra).

La producción televisiva ha sido acogida con elogios y con éxito de audiencia: congregó a 3,4 millones de espectadores, un 21,5% de cuota de pantalla frente al 20,8% que consiguió Got Talent en Telecinco.

Un diálogo del primer episodio despertó risas y aplausos en Twitter. Ocurrió durante una escena en la que Sito Miñanco (Javier Rey) y Roque (Tamar Novas) se reúnen con un narcotraficante en Panamá que les presenta Camila Reyes (Jana Pérez).

"Si todo va bien, algún día podrán llegar a ser como este personaje", les dice el narco poniéndoles delante una fotografía del célebre narcotraficante Pablo Escobar. "¿Quién carallo es ése?", pregunta Roque.

"¿Cómo, no saben quién es? ¿La televisión no llegó a Galicia o qué?", se sorprende el narco. "Es el patrón, Pablo Escobar. El narcotraficante más grande de todos los tiempos", explica Camila. "Nosotros el único Escobar que conocemos se llama Manolo. Yo no me dejo ese bigote ni de coña", contesta Roque.

La referencia al cantante Manolo Escobar fue de lo más comentado del capítulo:

