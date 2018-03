La publicación de Cristina Pedroche que ha preocupado a sus seguidores

Cristina Pedroche ha generado cierta preocupación entre sus seguidores por una de sus últimas publicaciones en Instagram. La presentadora publicó una fotografía para empezar el lunes y respondió al comentario de una fan con una frase sorprendente por su sinceridad.

"Vale, ya puedo respirar, estaba desaparecida. Menos mal, tía", escribió la usuaria Anasd_80. Y, para sorpresa de muchos, Pedroche le contestó: "No he tenido buen finde. Pero ya estoy aquí! Gracias por darte cuenta".

Esas palabras provocaron muchos comentarios de ánimo y preocupación entre los casi dos millones de seguidores que tiene el perfil de la presentadora en Instagram:

@cristipedroche q no???? Pues ya mismo está aquí el finde que viene para que sea bueno por dos! Es acumulable! Animo bonitaaass!!besos a todas!💋💋💋💋

Eres impresionante, no me cansare nunca de decírtelo, y lo maravillosa que eres. Yo también he tenido un finde algo complicado, pero espero que estés bien ya, y con tantas fuerzas como siempre bonita mía. Te adoro 💖 y te echo de menos

