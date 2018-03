Rajoy: "España va por el buen camino en cuanto a las pensiones"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado que España va "por el buen camino" en cuanto a las pensiones, pero que aún "no tenemos los recursos suficientes para poder subir las pensiones". "Tanto en pensiones como en creación de empleo vamos hacia la dirección adecuada", ha afirmado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa (Telecinco).

Además, ha anunciado que este jueves el Ejecutivo va a registrar peticiones en el Congreso para que haya un debate monográfico en el pleno de la Cámara sobre las pensiones y que, puede ser "la sesión plenaria más importante de la legislatura".El jefe del Ejecutivo, que ha calculado que ese debate podía celebrarse en el plazo de diez o doce días, ha recordado que Podemos le ha pedido un debate para hablar sobre la sostenibilidad de las pensiones, pero él quiere que sea general sobre estas prestaciones.

El presidente ha insistido en que ahora "estamos mejor": "Hemos subido el salario mínimo, hemos subido los sueldos de los funcionarios y este año se lo podemos subir". Aunque, al ser preguntado por la precariedad de estos empleos, Rajoy ha señalado que lo que puede hacer el Gobierno es "subir el salario mínimo y hablar con sindicatos. El resto tiene que ver con las empresas". "No podemos hacer lo que nos llevó a la crisis: gastar lo que no tenemos", ha insistido.

Niega el divorcio con Ciudadanos

En cuanto a su "divorcio con Ciudadanos", el presidente ha dicho que no existe: "Aunque veo que se meten conmigo a menudo". "Tenemos un acuerdo de gobernabilidad y voy a hacer lo posible para que apoyen los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho.

Confía en que los presupuestos salgan adelante

El presidente confía en que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante este año y ha confirmado que se aprobará el proyecto ley el próximo 23 de marzo. Ha señalado que España necesita los presupuestos y ha recalcado que la estabilidad del país "requiere de presupuestos y la generosidad de todos".

Además ha respondido al reclamo del líder socialista, Pedro Sánchez, que le ha pedido que apruebe las cuentas o convoque elecciones. "Votemelos usted y tendré presupuestos y no tiene que entrar en más detalles", ha dicho Rajoy respondiendo a Sánchez, quien en su opinión debería ser "más prudente" y "debería apostar por el equilibrio y la estabilidad".

"Quien gana es España, no somos una pandilla de aficionados"

El presidente también ha tachado de "demencial" la estrategia de los independentistas para la investidura. "Mientras no cumplan con su obligación no vamos a volver a una situación de normalidad". Se ha referido a los mensajes que envió hace unas semanas Puigdemont a Toni Comín diciendo que Moncloa había "ganado": "Quien gana es España, no somos una pandilla de aficionados".

Sobre el 8M: "Usted va a aportar más a la causa trabajando que haciendo huelga"

Respecto a la huelga del 8 de marzo convocada por los colectivos feministas, Rajoy ha contestado a Ana Rosa Quintana con la misma pregunta: "¿Usted va a hacer paro?". Ante la respuesta de ésta, diciendo que no hará huelga pero que hará "algo", Rajoy ha señalado que él también está de acuerdo con algunas reivindicaciones pero que la periodista "va a aportar más a la causa trabajando que haciendo huelga".

"La discriminación la hay por razón de empleo, pero ya se ha recuperado mucho empleo femenino", la discriminación salarial está prohibida por la ley, en materia de pensiones también hay discriminación pero estamos avanzando", ha defendido. "En altos cargos, las empresas son las que van peor, pero el Gobierno no", ha comentado Rajoy a pesar de que su gabinete. "Hay que hacer pedagogía, se hacen leyes, se hacen acuerdos políticos. Pero luego está la cultura, la educación, el cinismo de la gente, y ahí debemos hacer pedagogía", ha señalado.