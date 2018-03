Robbie Williams se sincera sobre su enfermedad mental: "Me quiere matar"

Robbie Williams ha vuelto a hablar sobre sus problemas de salud. Esta vez ha confesado en una entrevista para el periódico británico The Sun que la enfermedad mental que sufre le quiere "matar" y que incluso ha llegado a temer por su vida cuando se queda solo.

"Tengo una enfermedad en mi cabeza que quiere matarme y tengo que estar en guardia para enfrentarme a ella", ha contado Williams. "Por suerte o por desgracia, lo dejo todo en manos de mis propios recursos y prefiero pasarlo todo por alto".

El cantante ha confesado también que estos altibajos psicológicos afectan a su profesión. "A veces me supera y otras es una herramienta que necesito para subirme al escenario. Otras veces vivo feliz y es maravilloso", ha contado Williams, aunque ha detallado que la mayoría del tiempo trata de controlar "los cambios que le ocurren entre las orejas".

En la entrevista, Williams se sincera también sobre lo que le supuso la muerte de George Michael: "Echo de menos a George y desearía que estuviera aquí. 2016 fue un año terrible en el que desaparecieron héroes de todos. Entonces te das cuenta de que no eres inmortal, que no eres invencible".

Esta no es la primera vez que el cantante habla sobre sus problemas de salud mental. El pasado mes de noviembre confesó en The Sunday Times que sufría estados de "ansiedad neurótica" y que su trabajo era muy malo para su salud: "Va a matarme, a no ser que lo vea de otra manera". De hecho, Williams tuvo que cancelar varios conciertos de su gira The Heavy Entertainment Show por estos motivos.

Según contó en esta entrevista, todo empezó en septiembre antes de subirse al escenario en Zúrich (Alemania), cuando se le entumeció el brazo izquierdo y comenzó a babear por un lado de la boca. A raíz de ahí, le realizaron una serie de pruebas en la UCI que mostraron "preocupantes resultados médicos". "Encontraron anomalías, incluido algo en mi cerebro que parecía sangre", detalló.

