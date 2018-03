"Tolerancia cero con violadores, acosadores, abusadores y 'sobones' (que aunque no sean lo mismo forman parte de la misma mierda)". Así de contundente se ha mostrado el director Santiago Segura, en plena promoción de su película Sin rodeos, en su cuenta de Twitter para explicar un titular de una entrevista que lo retrataba como machista.

Por supuesto me estomaga que alguien pueda poner ese titular en un medio serio tras la entrevista que di.

Tolerancia cero con violadores, acosadores, abusadores y "sobones" (que aunque no sean lo mismo forman parte de la misma mierda) — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 28 de febrero de 2018

"Ser un 'sobón' es una forma de abuso, no es violación o no es acoso pero entra dentro de lo inaceptable, de lo inadmisible, de lo que no se puede consentir. Eso lo tengo clarísimo", ha explicado Segura en otro mensaje publicado en esta red social.

Unas explicaciones que vienen al hilo del enfado del director por las declaraciones escogidas para titular una entrevista concedida a PAPEL: "No es lo mismo ser un sobón que un acosador". Segura se ha mostrado en desacuerdo, y ha tuiteado: "Minimizar el problema de base no está en mi ánimo". Notablemente enfadado, ha continuado: "Acabará uno hablando y haciendo declaraciones sólo por Twitter".

Acabará uno hablando y haciendo declaraciones solo por twitter. Con titulares de ese calibre de amarillismo uno pierde la fe en el periodismo. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 28 de febrero de 2018