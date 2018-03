¿Alguna vez has tenido un molesto tic en el ojo? Te explicamos por qué

El estrés puede tener numerosos efectos sobre el cuerpo, desde pérdida de apetito hasta falta de sueño. Pero, a veces, el estrés provoca otro tipo de síntomas más molestos, hasta el punto de que cuesta mucho ignorarlos.

Un tic en el párpado es un buen ejemplo de ello. Seguramente te ha pasado alguna vez: cuando la fatiga te sobrepasa, o después de tomar mucho café, notas que te empieza a temblar el párpado. Senahen, estudiante universitaria francesa, conoce bien esa sensación, y así se lo ha contado al HuffPost Francia:

"Me suele ocurrir cuando estoy cansada. Por ejemplo, durante un examen me ha pasado y he tenido que dejar el bolígrafo unos minutos y esperar que se pase. No parece muy importante, pero es especialmente molesto cuando estás en un examen de tres horas que puede determinar tu año. Una vez me duró todo lo que duró una clase, o sea, una hora y media".