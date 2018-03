Jennifer Lawrence ha protagonizado una saga de éxito, ha ganado un Oscar y tiene algunos premios más en su haber. Pero hay un papel que la joven de 27 años aún no tiene, y por el que está desolada.

"Emma Stone y yo tuvimos una vez una conversación, porque solíamos coincidir siempre en los casting por el mismo papel, aunque nadie lo diría porque ahora parece que nuestras carreras son muy diferentes", dijo Lawrence en el programa de radio de Howard Stern, este miércoles.

"Pero hay una cosa que realmente me mata, es la única vez que he estado realmente devastada por perder una audición -porque la mayor parte del tiempo estás como, 'ah, no estaba en tu destino, qué puedes hacer'- y fue para Alicia en el país de las maravillas, de Tim Burton", comentó a Stern.

Lawrence perdió el papel de la actriz Mia Wasikowska, aunque admitió que ésta era "perfecta e increíble" para la película. Además, reveló que Stone obtuvo una vez un papel por el que ella se estaba "muriendo", pero no quiso mencionar cuál era (aunque Lawrence contó el pasado año a The Hollywood Reporter que quería el papel de Stone en Rumores y mentiras).

Durante la conversación con Stern, la actriz de Gorrión rojo también explicó que hizo una audición para Crepúsculo, pero finalmente no la escogieron.

"La verdad, no sé por qué fue", comentó entre risas. "Cuando haces un casting y eres un actor corriente, normalmente te dan cinco páginas y te dicen: 'Haz el tonto'. Pero esa vez, pensé '¡uauh!".

La actriz dijo que no estaba celosa de no haber aterrizado en Crepúsculo.