Garzón enloquece Twitter al recordar lo que le respondió el ministro de Justicia hace un año sobre el 'caso Cassandra'

El líder de IU, Alberto Garzón, ha publicado la respuesta parlamentaria que le dio el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando el pasado abril de 2017 le preguntó sobre el caso Cassandra y la ambigüedad del Código Penal: "Una chica, y subrayo lo de chica, escribe chistes sobre un torturador en nuestro país, le juzga un tribunal conservador y le condenan a un año de cárcel. Un tuitero en circunstancias parecidas es inocente porque le juzga un tribunal menos conservador", afirmó entonces Garzón.

La respuesta de Catalá, a juicio de Garzón "la propia de un represor de la libertad de expresión", fue la siguiente: "El Gobierno no considera que se esté produciendo ningún ataque a la libertad de expresión. En España está plenamente garantizada y mucho menos como consecuencia de la legislación vigente. Aquí está este Parlamento para que propongan las reformas que consideren oportunas".

Ante esta respuesta, el líder de IU quizo matizar al titular de Justicia: "La causa es un artículo del Código Penal que es tan ambiguo y crea tal inseguridad jurídica que la sentencia depende de si el tribunal está compuesto por miembros del Opus Dei o por personas del siglo XXI".

En este punto, llegó la réplica definitiva del ministro de Justicia: "Están confundiendo qué es enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas. A las víctimas hay que protegerlas y cuando hay humillación en las redes sociales. Lo que hemos hecho ha sido fortalecer la defensa a las víctimas, ya que las redes sociales no pueden ser utilizadas par a humillar a las víctimas".

