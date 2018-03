Luis María Linde, gobernador del Banco de España, ha indignado a muchos en las redes sociales por sus declaraciones de este jueves sobre los pensionistas.

Según Linde, hay muchos pensionistas españoles "que tienen la casa propia y eso mejora la pensión".

Unas palabras que han provocado duras críticas en las redes sociales:

Pero quizás ninguna como la respuesta que ha dado el humorista JJ Vaquero quien, también a través de Twitter, ha publicado un vídeo en el que responde a Linde con esta contundencia:

"Este señor es el presidente del Banco de España y dice que como nuestros mayores tienen la casa pagada, que no tienen que cobrar tanto dinero. Vale Linde, pues tú que tienes el yate pagado, o sea, el puto yate pagado, cuando te jubiles, pues que te quede una mierda pinchada en un palo. Vamos a ver, que tengan que escuchar nuestros mayores esto, con la cara que lo dice, que parece que le jode al tío que tengan los mayores la casa pagada. Sólo le ha faltado decir: mmm, vosotros, pensionistas, que no os hemos podido quitar la casa... todavía. Me jode mucho, ¿eh? Yo ahora pienso que, cuando los mayores van por el parque paseando con las manos atrás no es por pasear, es que tienen la hostia cargada por si se encuentran a uno de estos".