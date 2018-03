Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su ruptura

Después de contar su ruptura en la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez se sinceró este jueves en su programa, Sálvame (Telecinco), durante una tranquila charla con la colaboradora Mila Ximénez. El presentador dio detalles sobre el final de su relación con P. —así lo menciona puesto que es una persona que prefiere mantenerse al margen de la fama—.

"Llevamos diez años de relación pero a lo largo de estos diez años hemos roto muchas veces. La última vez rompimos nueve meses", reconoció Vázquez. Explicó que la primera separación le dolió inmensamente y el resto las afrontó con menos sufrimiento: "A él lo conocí un septiembre. En ese mismo año rompimos en diciembre y yo ahí lo pasé... fue una de las peores experiencias de mi vida [...] A partir de ahí, que fuimos rompiendo periódicamente, cada ruptura cada vez me dolía menos. Inconscientemente sabía que íbamos a volver".

El presentador contó que la ruptura se produjo "justo a una semana" del estreno de la obra teatral que protagoniza, Grandes éxitos, lo que le dejó "descolocado". No quiso revelar cuál fue el detonante y sólo señaló que era "tan chorrada que parece mentira que a raíz de ahí se desencadene una ruptura". Según reflexionó, "habría otras cosas" que a lo mejor no supo ver.

"Sé claramente que la función nos pasó mucha factura", afirmó y confesó que el mes de ensayos supuso para él una época de muchas "dudas, inseguridades y miedos".

"A lo mejor para protegerme emocionalmente no lo veo como una ruptura total", reconoció. Sin embargo, también admitió que se estaba "entreteniendo": "Estoy soltero pero no muerto. Yo me quiero entretener mucho por si acaso vuelvo".

También tuvo palabras de cariño para su ex: "He estado diez años con él. No sé lo que va a pasar. Pase lo que pase yo únicamente quiero que sea muy feliz". Desveló que P. sigue teniendo acceso a sus cuentas, a su correo electrónico e, incluso, las contraseñas de las cámaras de vigilancia de su casa, pero confía en que no va a hacer uso de nada. "Sé que no lo va a hacer porque es de las personas más íntegras y honestas que he conocido", sentenció.