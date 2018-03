La aplaudida reacción de un padre tras encontrar droga en la ropa de su hijo

El padre de Danny tenía motivos de sobra para estar enfurecido con su hijo. Mientras hacía la colada, encontró en los pantalones de su retoño algo que no esperaba: marihuana.

Lejos de esperar a que Danny regresara del colegio, decidió grabarse con el móvil y enviarle un mensaje.

"Hey Danny, ¿cómo estás? Quiero hablarle a mi hijo Danny, que ahora está en el colegio, haciendo que me sienta orgulloso", comenzó el mensaje.

"Danny, estoy haciendo tu colada. Tu colada, tío. Lo que me gusta de la colada es que si encuentro algo que no me gusta, lo tiro", prosiguió el padre, cuyo tono de voz iba aumentando en intensidad.

"No me hagas encontrar tu mierda en mi casa o esto va a pasar", dice mientras agarra un frasco negro del que cae al retrete un cogollo de marihuana.

"¿Lo pillas?", añade mientras tira de la cadena. "La próxima vez hazte cargo de tu mierda, no quiero verla en mi casa, ¿está claro, tío? Te quiero y esto lo hago por tu bien", agrega.

Sin embargo, la droga no termina de irse por el desagüe. "Guau, no quiere irse. Necio. Como tú", dice el hombre.

"Esto te lo puedes quedar, te lo voy a devolver, así no tienes que pagarlo", explica el padre, que insiste en recordarle a su hijo que no quiere su "mierda" en su casa. "Si la encuentro, la tiraré, como tu mechero. Se fue, papá, no más".

"Te quiero. Hago esto porque te quiero. ¿Sin resentimientos?", concluye el vídeo.

El vídeo, publicado en YouTube, lleva ya más de 100.000 visualizaciones en menos de 24 horas.