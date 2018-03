NOTICIAS

La indignada comparación de 'El Jueves' sobre la subida de las pensiones del Gobierno del PP que incendia Twitter "Presumir de que tú no has parado de aumentar las pensiones porque las has subido un 0.25% anual los últimos 5 años, es como ese señor que dice que él 'ayuda en casa' porque una vez bajó la basura en 1987".