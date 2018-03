Cuéntame cómo pasó es la serie de TVE encargada de contar la Historia de España, siempre desde un punto de vista familiar y tradicional: con la familia Alcántara y el barrio de San Genaro como protagonistas. Sin embargo, este enfoque no deja de lado los cambios legales y la modernización que sufrió la sociedad española a finales de los 80. En 1987, año en el que se sitúa esta 19ª temporada, se aprobó la ley para el cambio de sexo en España, siempre y cuando la persona en cuestión se hubiese sometido a una operación.

¡Alerta Spoilers!

Para normalizarlo, en el capítulo de este jueves 1 de marzo de Cuéntame se hizo público que Angie, quien iba a empezar a trabajar en la peluquería con Nieves, es transexual. Esta le pide el DNI para poder contratarla y entonces descubre que su nombre real es Ángel Lozano Carrasco. Este hecho provoca la sorpresa de la dueña del negocio que le pregunta si había algún error en su documento de identidad. "Sí, lo hubo. Nací hombre pero ahora soy una mujer", explica la joven. La música que acompaña a la escena iba cargada de tintes dramáticos.

Nieves le anima a revelárselo a su novio Abraham, con el que Angie está empezando una relación. Aprovechando las fiestas, esta le lleva a la peluquería para hablar a solas con él. "Soy casi una mujer, me falta el casi", le confiesa la joven, que trata de explicarle su situación a pesar de su incredulidad. "Estoy ahorrando para operarme. Siempre me he sentido una mujer pero a veces la naturaleza se equivoca y venimos al mundo en un cuerpo que no nos corresponde". Abraham reacciona totalmente contrariado a su confesión y se acaba marchando del local gritándole que no es "maricón".

El público se volcó en las redes con la confesión y la normalización del colectivo LGTBI dentro de la serie. Más aún siendo una producción de la televisión pública.

La maravilla de que traten el tema transexual en una serie familiar en una televisión pública con un gobierno de derechas #CuéntameFamilia — Carlota ☆ (@carlofdez) 1 de marzo de 2018

Cuéntame introduciendo a un personaje transexual y abordando ese tema. Esto es lo que hace falta en la televisión pública. GRACIAS. #CuentameFamilia — Leaden Криле (@leadenkrile) 1 de marzo de 2018

Me parece genial lo del caso de Angie!dando visibilidad pero que 31 años después haya que dar una lección y explicar lo que es ser transexual es muy triste.Aún sigue siendo tema tabú y lo peor aún,agresiones!no hay derecho #CuéntameFamilia — Glotelo  (@glotelo) 1 de marzo de 2018

Representación del colectivo transexual, por fin. Gracias, ahora a ver cómo se desarrolla esta trama #CuentameFamilia — Aguja (@proudbicorn) 1 de marzo de 2018

El primer transexual en #CuéntameFamilia. 😍🏳️‍🌈

Febrero de 1987 — Christian Vancouver (@XtianVancouver) 1 de marzo de 2018

Me parece tan top que en cuentame hayan metido alguien transexual de verdad 💘#CuentameFamilia — 🌞luciis🌜 (@luci_5jl) 2 de marzo de 2018