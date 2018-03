Los secretos que esconden las cámaras de 'Tu cara me suena'

Después de haber pasado 20 programas camuflados bajo gruesas capas de maquillaje, los concursantes de la sexta edición de Tu Cara Me Suena (Antena 3) se enfrentan este viernes a la última gala: la gran final en directo.

Esta vez, al contrario que las anteriores, serán seis finalistas, debido al empate que se produjo entre Pepa Aniorte y Raúl Pérez en la segunda semifinal. Competirán con Miquel Fernández, Lucía Gil, Diana Navarro y Fran Dieli. Finalmente, la Terremoto de Alcorcón, David Amor y Lucía Jiménez tendrán que verlo desde el sofá como el resto de espectadores, al no haber conseguido la clasificación.

Pero, ¿cómo se desarrolla la trastienda del programa de Antena 3? A un paso de la gran final, los participantes del concurso líder de audiencia en la parrilla de los viernes —ha conseguido una media de 2,2 millones de espectadores; 16,8% de cuota de pantalla— sacan a la luz de lo que no se ve ante las cámaras.

Durante la gala del 23 de febrero, a la que acudió El HuffPost, descubren los secretos de este espectáculo y las curiosidades que lo han afianzado en la parrilla durante siete años seguidos.

El miedo al ridículo existe

Fran Dieli asegura que empezó "con mucha energía", pero que ha tenido momentos de "no sé por qué estoy en este programa, no quiero hacer el ridículo". El andaluz ha imitado en esta edición a artistas tan diferentes y difíciles como Ruth Lorenzo, Pitingo o Prince.

Lucía Jiménez, ganadora de la semifinal por su imitación de Mala Rodríguez, explica que "es un programa en el que hay que tener un nivel como cantante y de interpretación, pero también hay que dar juego", y le ha costado adaptarse a este último requisito. Por su parte, Diana Navarro ha tenido miedo a todas las actuaciones a las que se ha enfrentado, por no saber si sería capaz o no de superar el reto.

Este plató le suena desde hace 13 años

Fran Dieli se ha enfrentado en esta edición al mismo plató en el que se desarrolló su edición de Operación Triunfo hace 13 años, una de las más seguidas de la historia del concurso. "Se me erizó la piel", confiesa. Además, se reencontró con su antiguo profesor de OT, Àngel Llàcer, que le daba muy mala nota al principio: "Imagino que era porque sabía que podía dar mucho más de mí".

Más discrepancias que nunca

Carlos Latre asegura que la mejor actuación de Pitingo que se ha hecho nunca es la de Fran Dieli, y que Pepa Aniorte ha tenido "días de ganar". Por eso, entre otras razones, muchas veces no ha estado de acuerdo con el resto de valoraciones del jurado: "Lolita se rige por el sentimiento, Àngel por lo que le transmiten en las clases y Chenoa es técnica. Ha sido el año que más discrepancias hemos tenido".

Un equipo heredado de un programa de Telecinco

Ésta, como comenta el presentador Manel Fuentes, ha sido la edición de Tu Cara Me Suena más larga, a pesar de contar con las caras menos mediáticas: "La clave para permanecer líderes durante tanto tiempo está en el origen. Cuando un programa tiene alma, está todo ganado". Por eso, busca una explicación al éxito del concurso y a sus buenas audiencias: "Creo que la clave está en el origen. Parte del equipo del programa ya trabajaba conmigo en Crónicas Marcianas".

El antes y el después de Diana Navarro

Diana Navarro explica que gracias al concurso se conoce más su faceta divertida. Y quizás sea cierto que no conocemos a la cantante porque ha sido ahora cuando hemos conocido dos aventuras de su pasado: se presentó a la primera edición de Operación Triunfo y estuvo a dos pasos de Rosa López en los casting en Granada. Además, quiso entrar en el primer Gran Hermano para sacar dinero para su carrera musical.

"Ay, cómo os gusta una tajita de jamón", dice divertida el día de la semifinal ante el asombro de los demás. Al final, explica, lo bueno es que la gente ha podido conocerla, porque "tenía una imagen muy seria como artista, 'sola con mi pena' constantemente. Hay una parte folclórica dramática que me encanta mostrar, pero también tengo ese lado cómico y quería sentirme normal".

Murcia, siempre en la final

Tinet Rubira, director de Gestmusic, productora del programa, bromeó en la presentación de esta edición con que el secreto de TCMS es meter a un murciano: este año ha sido Pepa Aniorte, en los anteriores estuvieron Xuso Jones, Ruth Lorenzo y Blas Cantó. Todos llegaron a la final y dos de ellos incluso ganaron. De hecho, Pepa Aniorte empezó fuerte ganando la primera gala de esta edición con su imitación de Paulina Rubio. "No se ha vuelto a ver en este programa una cosa así", dice entre risas. "Siempre hay un murciano que pisa fuerte en TCMS porque los murcianos pisan muy fuerte en todos lados. Hemos nacido para crecer, somos gente que estamos muy pegados a la tierra y muy abiertos a la gente", explica orgullosa.

Fiestas en el hotel: los martes son los nuevos viernes

David Amor lo confiesa: en el hotel en el que se alojan los concursantes se montan grandes fiestas. "Lo más absurdo es que un día el recepcionista nos sacó dos patinetes y un monopatín a las tres de la mañana y dijimos: 'Pues si nos lo pone habrá que usarlo'. Y hay un vídeo con Fran Dieli con una copa de vino paseando en patinete", cuenta.

Pepa Aniorte hace todo lo contrario y se mete a las once en la cama. "Ellos se montaban unas fiestas bestiales. A veces sonaba la puerta a las cinco de la mañana y yo decía 'me voy a quedar aquí callada y voy a hacer como que no estoy", explica sonriendo.

Noches de karaoke

La clave del buen rollo del jurado, según Chenoa, es que todos son amigos fuera. Y ella no utiliza tan fácilmente la palabra amigo. "Cuando no nos veis en cámara, nosotros seguimos juntos, somos muy pesados. De hecho, cuando no estamos aquí, buscamos un hueco para vernos. Vamos al karaoke y cantamos Sarandoga y Cuando tú vas", cuenta.

Esta conexión del jurado se pone de manifiesto en cada gala, con ataques cargados entre sus miembros. Lolita Flores siempre arranca las carcajadas del público con sus anécdotas, recogidas en un libro tan extenso como su edad, según bromea siempre Àngel Llàcer.

Transformado en una estrella de la música

Tras esta experiencia, Miquel Fernández sacará un single: "Es un experimento, no tengo muchas expectativas, pero sí mucha ilusión. Es estilo pop rock, muy british". El actor llegó al programa tras Mar de plástico, y quizás gracias a la serie, donde interpretaba al malo, ha sido posible que esté aquí, según analiza.

"Es muy interesante que la gente vea las capacidades de cada uno. Yo tengo la de cantar y la de tirarme a la piscina, también la de actuar. Ahora estoy en tres series y en Fariña, donde interpreto otro personaje muy diferente a los que he hecho. Tendemos mucho a encasillar", explica Miquel Fernández. El actor también se enfrentó a una mala noche con la imitación de Manolo García: "En los ensayos me habían salido mejor. De repente me puse muy nervioso en el directo y no salió como hubiese querido".

Récord de suspensos

David Amor era fan del programa, lo seguía desde casa. "Yo creo que los 4 son muy merecidos, a veces el jurado me da pena. Soy un regalo para ellos porque es muy difícil darlos. A veces he hecho alguna actuación y he pensado 'mira, al menos no les sangrarán los oídos conmigo', pero es que luego veo a mis compañeros y si no me lo llevara yo se lo debería llevar alguno de ellos, y a mí como espectador no me parecería justo", explica. Sin embargo, Chenoa reconoce que David le ha hecho reír constantemente, y que cuando se metió en la piel de una de Las Meninas de Velázquez "le tendrían que haber dado más nota".

Candidatos a la próxima edición

Lucía Jiménez se lo propondría a Asier Etxeandía, y la Terremoto del Alcorcón le cedería el testigo en una séptima edición a Eva Hache. "Es muy inteligente, rápida y muy gamberra, sería una grande para continuar esta saga de mujeres cómicas que por fin hemos encontrado un espacio en el que poder lucirnos", asegura. Por otro lado, Manel Fuentes destaca la buena actuación de Carlos Baute cuando participó como invitado, o que los Javis y Cristina Pedroche pongan un tuit animándose a participar.

Una imitación casi cuesta un disgusto a La Terremoto

Empezó a imitar a Pimpinela y lo estaba clavando, pero quiso darle su toque cómico, corriendo entre el público en las gradas. Incluso el jurado, cuando le dio su valoración, le preguntó por qué, al ver que había empezado tan bien. "Es que yo nunca pensé que la estaba clavando, ni mucho menos. Es verdad que ahí tuve problemas con algún club de fans de Pimpinela porque pensaron que me estaba riendo de ellos y la verdad es que no", confiesa.

De hecho, Pepa actuó así porque "un dúo artístico tan intenso no podía hacerse en serio, era para cortarse las venas". "Me parece maravilloso lo que hacen, tengo un gran respeto por ellos, pero La Terremoto no podía hacer en serio una actuación de Pimpinela. No porque los respete menos que a Lina Morgan o Massiel, pero no forman parte de mi universo", asegura.

Además, a ella le parece "muy cómico ver a una pareja en medio de una pelea o cantando Dueña de la noche, que es de una mujer que se cree que el marido le pone los cuernos y el marido está muerto ¡porque lo ha matado ella!".

Dolor al quitarse un maquillaje de cuatro horas

"Ay mi niña, qué moderna, que se ha quitado las cejas". Diana Navarro bromea con su cambio de imagen, al presentarse transformada 'a la mitad' para interpretar a su personaje. Tras cuatro horas de sesiones de maquillaje, deshacerse de él no es una tarea rápida: "Tardo veinte minutos en desmaquillarme. Desmaquillarse duele. Las cejas, como está el pegamento, duelen".

Para La Terremoto es "muy gracioso ver toda la evolución y cómo los trucos de toda la vida siguen funcionando".