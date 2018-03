Un cliente, expulsado de un McDonald’s por querer dar de comer a un mendigo

Vergonzosa escena la que se ha vivido este miércoles en Myrtle Beach (Carolina del Sur, EEUU), donde un cliente fue expulsado de un McDonald's después de intentar comprar un menú para un mendigo.

Yossi Gallo vio al hombre pidiendo limosna junto al establecimiento de comida rápida y decidió tener un bonito gesto con él.

Así que se acercó y le preguntó: "¿Tiene hambre?". "Sí", contestó el mendigo, a quien Gallo acompañó al establecimiento y le dijo que esperara sentado.

Sin embargo, lo que no imaginaba es que una de las empleadas que atendía en la caja le negara el servicio. "No vas a comprar comida", le espetó al mendigo.

Los responsables del establecimiento llamaron a la Policía y a los pocos minutos allí se presentaron dos agentes, un hombre y una mujer.

Algo que enfureció a Gallo, quien comenzó a grabar lo que estaba pasando. "No me ha pedido dinero, no me ha pedido comida, yo se la he comprado. Dais asco", gritaba el joven mientras captaba con su móvil la escena.

"Señor, cálmese", le pidió uno de los policías. "Yo hablo así, si el agente tiene algún problema, puede arrestarme", aseguraba.

"No me ha pedido comida, le vi al otro lado de la calle, vine aquí y le compré comida", explicaba.

En un momento dado, el encargado del establecimiento aparece en la escena y le pide que se vaya, a lo que los agentes reaccionan dándole la razón y pidiendo a Gallo que abandone el local.

"¿Me van a devolver el dinero por la comida que no me he comido?", preguntó Gallo. "No soy la Corte Civil", respondía la agente.

Al final del vídeo, Gallo sale del establecimiento y se dirige al mendigo, que hacía tiempo había abandonado el lugar. "Vámonos a otro lado a por comida".

El vídeo se ha convertido en todo un fenómeno viral en Facebook con más de 60 millones de visualizaciones y más de 1,3 millones de compartidos.