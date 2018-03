Unas clientas exigen a su frutero independentista que quite el lazo amarillo con una carta que ya es viral

"Si no quita el lazo hemos decidido no volver a comprarle". Así de tajantes se han mostrado un grupo de vecinas de un barrio de Tarragona que, cansadas del lazo amarillo en apoyo a los políticos presos que luce su frutero en la tienda, han decidido enviarle una carta que se ha convertido en viral.

En la misiva, las vecinas argumentan que si bien el frutero puede tener unas ideas distintas a las suyas, no es necesario que vaya haciéndolas públicas: "Nos están bombardeando con su lazo amarillo, cosa que no nos agrada", afirman las vecinas, quienes matizan que los negocios están para vender.

El texto íntegro dice lo siguiente:

"Estimado señor Ton.

Somos un grupo de vecinas del barrio que siempre compramos en su tienda y nos están bombardeando con su lazo amarillo, cosa que no nos agrada. Usted puede tener unas ideas diferentes a las nuestras, y nosotras no se las enseñamos, y su negocio es para vender y no para entender sus sentimientos a todas las que compramos, ya que usted se debe a su negocio y vive de él. Si no quita el lazo hemos decidido no volver a comprarle".