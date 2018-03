WhatsApp te delatará si tu mensaje es reenviado

WhatsApp está dispuesto a delatarte. Si eres de los que reenvía los mensajes sin más, debes saber que la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo va a incluir una herramienta en su nueva actualización para distinguir si un mensaje que has enviado a tus contactos lo has escrito tú de verdad o si procede de otra conversación —según informa WABabetaInfo—.

The new "Forwarded Message" feature notifies you or the recipient that the message has been forwarded.

It is NOT about SPAM !

"Forwarded message" will appear if the message has been forwarded at least once.

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/a2MAIKaJ6m