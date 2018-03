Antonio Resines cuenta por qué le tuvieron que maquillar el culo en una película

Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne en Telecinco, ha publicado unos vídeos inéditos del programa de la semana pasada en el que estuvo Belén Rueda hablando sobre su vida y su carrera profesional. Además de la invitada principal, también estuvo Antonio Resines para acompañar a su compañera en Los Serrano. Entre otras muchas cosas, el actor contó una divertida anécdota.

Era el momento de la comida, estaban los tres sentados a la mesa y en un momento dado, Bertín Osborne pidió a Resines que contase aquella vez en la que le maquillaron el culo para una película. Se trataba de La Marrana, de 1992, dirigida por José Luis Cuerda.

"Había terminado de rodar Acción Mutante, la película de Álex de la Iglesia. Y mientras grababa La Marrana, me fui un fin de semana a la playa. Y yo en la playa voy en bañador. Habrá gente que no, y me parece muy bien, pero yo voy en bañador", explicó Resines.

Al volver, el actor tenía programada una escena de cama. "Y ahí estaba yo haciendo que hacía y de repente escuché a Cuerda ponerse de los nervios y gritar: 'pero, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?'. Y yo pensando '¿qué habré hecho?", contó.

Entonces el director pidió al equipo que le maquillasen el culo inmediatamente. "Se me había quedado la marca del bañador y la película estaba ambientada en 1492", aclaró el actor. "Me dijeron que era idiota", afirmó.

"¿Tú sabes lo que es que te maquillen el culo delante de 20 personas? Fue horroroso", concluyó.

