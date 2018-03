Beatriz Rico conmueve en Twitter con su hilo sobre las pensiones

La actriz Beatriz Rico ha emocionado a muchos usuarios en Twitter al relatar su experiencia colaborando en un hospital acompañando a personas mayores.

Una experiencia que ha aprovechado para llamar la atención sobre la precariedad en la que viven muchos pensionistas.

Rico ha contado cómo tuvo que ayudar a un hombre de 89 años que había sufrido una caída y se había roto la cadera y el hombro.

"Le acompañaba su hijo Carlos, de unos 60 años. Pronto me di cuenta que era él quien necesitaba hablar", explica la actriz, quien reproduce las palabras del hombre, quien cuenta cómo su padre vive con una pensión que no le da para pagar servicios básicos como la luz, razón por la que tiene que caminar a oscuras por su vivienda para no gastar luz. "Esto es muy duro, es mi padre".

Al final del hilo, Rico hace la siguiente reflexión sobre los pensionistas y las pensiones: "Me gustaría decirle a los pensionistas que es muy importante manifestarse y admiro su fuerza, pero también es importante no votar a quien consideren culpable de la situación".

Además, asegura que ella no critica "según colores políticos" sino que se mueve "por las injusticias, vengan de donde vengan". "El problema de las pensiones no es algo que me cuenten, lo vivo de primera mano y es descorazonador. Ojalá algún día los mayores vivan con la comodidad y dignidad que merecen", agrega.

Aquí tienes el hilo completo:

La semana pasada me pasó algo que ilustra muy bien la situación de los pensionistas. Algunos sabéis que trabajo en un hospital acompañando a personas mayores (no cobro, es voluntariado). Hace unos días entré en la habitación de Ovidio (89 años) — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018

Ovidio tenía puesto el oxígeno y escayola por rotura de cadera y hombro consecuencia de una aparatosa caída. Le acompañaba su hijo Carlos, de unos 60 años. Pronto me di cuenta que era él quien necesitaba hablar. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018

Os transmito sus palabras: "mi padre vive solo pero va a echar una mano una señora de los servicios sociales, o mi hermano o yo, nunca está solo. El problema es que con su pensión no le llega, así que los hijos le ayudamos. Pero lo pasa mal, — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018

creo que le da vergüenza que a sus años tengamos que rescatarle nosotros. Por no gastar electricidad anda a oscuras por la casa cuando anochece. Cena en penumbra y afloja las bombillas de la lámpara del salón para que solo se encienda una. Esto es muy duro. Es mi padre" — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018

Preferí no preguntarle cómo fue la caída en la que se rompió cadera y hombro. Me gustaría decirle a los pensionistas que es muy importante manifestarse y admiro su fuerza, pero también es importante no votar a quien consideren culpable de la situación. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018

Subir las pensiones según el IPC habría supuesto un gasto de 1.500 millones; el rescate de las autopistas han sido 5.000. Yo no critico según colores políticos, eso me da igual. Yo me muevo por las injusticias, vengan de donde vengan. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018

El problema de las pensiones no es algo que me cuenten, lo vivo de primera mano y es descorazonador. Ojalá algún día los mayores vivan con la comodidad y dignidad que merecen. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018