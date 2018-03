Cristina Pedroche se defiende, una vez más, de las críticas sobre su cuerpo

Cristina Pedroche ha vuelto a responder a una usuaria de Instagram que la criticaba por su cuerpo mediante un mensaje privado. Y la colaboradora de Zapeando ha decidido publicar la conversación en su stories.

"Os sigo contestando a esto más que nada para que aceptéis y améis vuestros maravillosos cuerpos", ha escrito Pedroche sobre un fondo color malva en la publicación. En la imagen, se puede ver el mensaje que le había escrito la usuaria.

"Tú ya tenías un cuerpo perfecto. Antes eras mi ídolo porque no estabas ni gorda ni extremadamente delgada, estabas ideal. Dices que no te afecta lo que te dice la gente pero reflejas todo lo contrario", acusa el mensaje de su seguidora.

A lo que Pedroche ha respondido: "No es verdad. Igual que antes no me importaba que me llamaran gorda, ahora tampoco me importa que se metan conmigo porque se supone que estoy demasiado delgada. Lo importante, tanto antes como ahora, es que estoy sana".

Y continúa: "Me siento mejor que nunca y eso es lo único que me importa. Si dentro de unos meses o año cojo algún kilo seguiré siendo feliz. Adoro mi cuerpo y sus variaciones".

