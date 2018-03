El chascarrillo de Jordi Évole sobre narcotráfico que hizo reír a Feijóo

Tras la polémica por el secuestro del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero, que versa sobre el narcotráfico en Galicia, el presidente de esa comunidad, Alberto Núñez Feijóo, será entrevistado este domingo en el programa Salvados de LaSexta.

Durante el reportaje, su conductor, el periodista Jordi Évole, le hace entrega a Feijóo de un ejemplar del libro, que logró récord de ventas en Internet desde su secuestro, impuesto por una jueza a petición del exalcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar, que se querelló contra Carretero.

En otro momento de la entrevista, Évole le pregunta a Feijóo si sigue alguna serie. "House of Cards, Juego de Tronos... Narcos", inquiere el periodista.

"Tengo que reconocer que no la he visto", responde el político del PP sobre la serie Narcos. "¿No ha visto Narcos?", insiste Évole. "No", responde Feijóo.

Ahí es cuando el periodista lanza su chascarrillo, que hace reír al presidente gallego: "Bueno, narcos supongo que sí que ha visto, pero me refiero a la serie".

Una pregunta que tiene su enjundia, ya que en 2013, el diario El País publicó varias fotos de Feijóo en un yate junto al contrabandista Marcial Dorado, quien fuera capo del tabaco en Galicia y en prisión por narcotráfico.

"Hace dos décadas me equivoqué, no fui prudente", respondió Feijóo tras la publicación.