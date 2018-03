El mensaje de Tania Llasera a una fan preocupada por la lactancia

Tania Llasera ha dedicado una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram a defender el uso del biberón durante la lactancia materna. La presentadora ha explicado en un vídeo que una de sus seguidoras se ha puesto en contacto con ella porque no puede dar el pecho y le asegura que se siente mal porque piensa que es una "mala madre".

Llasera es madre de dos hijos y cuenta en la plataforma en la que acumula más de 550.000 seguidores que al primero de sus vástagos le dio el pecho durante tres meses, pero que tuvo que dejarlo por un problema de salud. " Y no pude darle más. Y a la segunda solo le di el pecho el cuarto de hora después de haber nacido. Y luego nunca más. También por mi salud", afirma.

"Y si me hubiesen dicho esto antes, quizá no hubiese dado pecho", avanza la presentadora. "El biberón es maravilloso. Puedes delegar, puedes trabajar más tranquila... Y el niño está sano, está estupendo", asegura.

Junto al vídeo, Llasera ha escrito un mensaje: "Cada madre con sus circunstancias es la mejor mami que puede ser. No nos juzguemos las unas a las otras, no es ni peor, ni mejor. Lo más importante para ser 'buena madre' es que tú hij@ esté bien cuidado y alimentado, y para eso, la madre ha de estar bien. Es decir, para un niño feliz, una madre sana".

Esta es su publicación:

Su mensaje ha sido muy aplaudido por sus seguidores por hablar de un problema bastante común en la maternidad.

Que razón tienes pero esque hay madres que se creen que porque les dan pecho son mejores madres que las que les hemos dado biberón y eso no es así lo que hay que respetar lo que cada madre haga con su hijo,porque yo veo madres que tienen 6 meses y aun ne les han dado ni frita cascangracia

Cada una podrá opinar de lo que ha vivido,lo que no se puede es menospreciar a otras madres por dar biberón. Ni decir q es mejor o peor,lo importante es que tanto bebe como madre estén bien y felices ,q nos llenamos la boca diciendo lo buenas madres q somos y luego los niños mendigando amor y atención. #yotambiensoymadrenomejuzgues yoyo_vane87

Yo no e podido dar a ninguna de las dos y están genial! Igual que cualquier otro niño.. gracias por defender el biberón, tanta lactancia materna te hace sentir mal cuando no puedes y no por eso somos menos madres! elimartinayclaudia

Yo di pecho 1 semana y fue la mas horrorosa de mi vida... un dolor, una ansiedad, casi no salía, el peque quería más y más... Pasamos al bibe y fue la mayor alegria de mi vida!!! Un "relax", tranquilidad, dormir mas horas seguidas, delegar, mi peque feliz y llenito y yo feliz de no sufrir nada. Si no se puede no se puede no pasa nada!!! Nadie se ha muerto por tomar bibe!! Y no hay diferencia entre un bebe de pecho y otro de bibe, cogen catarro igual!!!! #fuerza #mamas #yonotejuzgo martafernar

Yo por problemas no le di el pecho a mi hijo y no me arrepiento. Y es un niño sano y feliz. rodriguezbenitezmarta

Que bien que alguien lo diga, yo di 2 meses y medio, por problema d Salud lo dejé y me sentí juzgada.. #noeresmalamadrepordarbiberon#quieroamihijolomismoquekasdemas sonia_irureta