El problema matemático que trae de cabeza a todo Twitter

"¿Eres capaz de averiguar la solución? Es más difícil de lo que parece". Con estas palabras, el escritor Juan Gómez-Jurado ha revolucionado Twitter, donde muchos se han partido la cabeza buscando la respuesta al enigma de las zapatillas, el chico y los silbatos.

¿Te atreves a buscar la solución?

¿Eres capaz de averiguar la solución? Es más difícil de lo que parece. pic.twitter.com/6SOmiz62Bi — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 3 de marzo de 2018

¿Ya?

¿No?

¿Quieres saber la solución?

Pues mira este vídeo, donde encontrarás la explicación pero NO la solución.

¿Ya has visto el vídeo? La solución no es 16 porque, si te fijas, en la última cuenta del problema que ha puesto Gómez-Jurado sólo hay un zapato, no dos, por lo que la solución sería la siguiente:

5 + (3x2) = 11

Sí, 11.