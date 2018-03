"En el 36 perdieron una guerra y en 2018 va a ser el exterminio de esos rojos"

El eurodiputado y dirigente de Podemos Miguel Urbán ha denunciado este viernes ante la Policía haber sufrido amenazas de muerte por parte de un ultra de extrema derecha cuando visitaba el Valle de los Caídos junto al grupo de memoria histórica del Parlamento Europeo, del que forma parte el partido morado y también formaciones como IU o el PNV.

En una rueda de prensa en el Congreso, varios de los eurodiputados han relatado cómo su presencia en la capilla del Valle de los Caídos ha sido recibida con insultos y gestos intimidatorios, en el caso de Urbán, por parte de algunos de los feligreses que asistían a la misa que se estaba desarrollando en esos momentos.

"A la salida ha habido amenazas hacia mi persona con gestos de 'te vamos a cortar el cuello'", ha explicado Urbán, quien ha explicado que ya ha iniciado los trámites para denunciar formalmente ante la Policía estos hechos, tal y como le ha recomendado los responsables de Patrimonio que les acompañan en la visita.

"Les he llamado de todo. Si una persona me dice a mí lo que le he dicho yo, o él va al cementerio o voy yo"

Uno de los que insultó a Urbán fue un hombre ataviado con un chubasquero rojo y que iba acompañado por una mujer y que relató a Las Mañanas de Cuatro lo que les había dicho: "Les he llamado de todo. Si una persona me dice a mí lo que le he dicho yo, o él va al cementerio o voy yo".

¿Y qué les dijo? "Pues hijos de puta, pederastas, violadores, sicarios... lo que son", decía el hombre sin cortarse un pelo.

Cuando la periodista de Cuatro le preguntaba si no consideraba que era "un poco fuerte" lo que había dicho, el hombre negaba. "No, es lo que son, señora, es lo que son". "Es que han empezado ellos", apuntaba la mujer que lo acompañaba.

"Han provocado", cortaba el hombre, "en el año 1874 perdieron una guerra, en 1936 perdieron una guerra y en el 2018 va a ser el exterminio de esos rojos".

Y de Memoria Histórica ni hablamos, claro. "¿La Memoria Histórica para quién?", contestaba asqueado ante las preguntas de la periodista sobre respetar la ley. "Que dejen en paz a la gente que está muerta, que la dejen tranquila, que no se está metiendo con nadie".

Puedes ver el vídeo completo en este enlace.

Unas palabras que han indignado al concejal de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato, quien compartió el vídeo coincidiendo con la condena de dos años y un día de prisión para el rapero Pablo Hasel.

Madre mía la condena a Pablo Hasel. pic.twitter.com/2zuiox6N4V — Carlos Sánchez Mato (@carlossmato) 2 de marzo de 2018

Pero no sólo Sánchez Mato ha mostrado su indignación en Twitter. Otros muchos usuarios han mostrado su estupefacción por lo que dice este hombre:

Es revelador ver a este hombre decir esto hoy en la televisión a la vez que se condena a Pablo Hasel https://t.co/1V0E1forE2 — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 2 de marzo de 2018

Desde el respeto que se tiene que tener a semejante ataque, perdoneme señor pero le deseo que viva aislado y que nadie tome ejemplo de su idea porque es erronea, ojalá usted note en sus carnes lo que es que una persona te insulte de esa manera,lo dudo. izquierda=libetad expresion — Victor Redondo (@vik_redondo) 2 de marzo de 2018

Van o vienen de misa? 🤣 — atentos2 (@atentos2) 2 de marzo de 2018

¿En cual de esas guerras sufrió las lesiones cerebrales? — El Adoctrinao (@Jossangir) 2 de marzo de 2018

Esto es mucho más grave que poner un twitt o cantar una canción,..¿quien ampara a este energumeno? Sres Jueces,.fiscales podreis actuar ¿no? — Luis augusto (@Augustorrock) 2 de marzo de 2018

El facherio campa a sus anchas. Pueden hacer y decir lo que les de la gana. Ahora los jueces estaban comiendo y no se han enterado. Ya. Que pena de gente. — Manuel Fuentes (@BullitManuel) 2 de marzo de 2018

Pues quitese ese chaquetón, no vaya a ser que se confundan — Tte. Navío CHIC (@joseant92711635) 2 de marzo de 2018