Rifirrafe de Andrea Levy con un periodista de Rac1

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha tenido una tensa y bronca entrevista este sábado por la mañana en el programa Via Lliure de Rac1, presentado por Xavi Bundó.

Una entrevista que comenzó mal cuando Bundó presentó a Levy como "vicesecretaria del PP español". "Diputada del PP y vicesecretaria del PP, no entiendo lo de español, pero bueno", respondió ella. "¿En España, no?", matizó el periodista. "Español sí, pero no entiendo lo el PP español", contestó Levy.

"Puede haber PP en Cataluña y PP a nivel español", agregó Bundó. "Bueno, es igual", quiso zanjar la diputada. "¿Le ha molestado?", preguntó el periodista. "Es igual", respondió Levy. "Si a usted le ha molestado, le pido disculpas", concluyó el presentador.

En otro momento de la entrevista, Bundó preguntó a Levy "qué ha hecho mal el PP para ser el último partido del arco parlamentario". "¿La CUP, no?", respondió la responsable popular. "¿Cómo?", preguntó el periodista. "La CUP, ¿no? El último partido sería la CUP", insistió Levy.

"Hombre, tienen menos votos que la CUP, por tanto son el último partido, ¿no? ¿O me equivoco en eso?", cuestionó Bundó. "Yo creo que sí", contestó la diputada. "No, no, pero explíqueme en qué me equivoco", quiso saber el periodista. "Seguimos", dijo Levy. "¿Me puede explicar en qué me equivoco? Si dice que me equivoco, dígame exactamente en qué me equivoco", volvió a preguntar Bundó.

Ante el silencio de Levy, el periodista insistió en preguntar en qué se había equivocado. Pero la diputada catalana hizo oídos sordos. "No lo entiendo, señora Levy". "Si es una entrevista, ¿continuamos o no con la entrevista?", respondió ella.

"Si yo digo que son el último partido y usted me dice que me equivoco, dígame en qué me equivoco", suplicó el periodista. "Es un poco absurda esta entrevista", contestó Levy. "Si usted me dice que he dado una información que no es correcta, dígame en qué me he equivocado", insistió Bundó. "Que sí, que sí, seguimos con la entrevista", zanjó la dirigente popular, que siguió contestando sobre otro asunto.

Después de la entrevista, Levy ha criticado en Twitter lo que le ocurre después de "hacer entrevistas en medios independentistas". Según la representante del PP, recibe "amenazas de muerte e insultos" exigiéndole que se vaya de su casa. "Está bien saberlo. Es la sociedad que estos medios con su complicidad nos han dejado en Cataluña".

Cada vez que accedo a hacer entrevistas en medios independentistas recibo después amenazas de muerte e insultos de que me vaya de mi casa por parte de sus oyentes. Está bien saberlo. Es la sociedad que estos medios con su complicidad nos han dejado en Cataluña. — Andrea Levy (@ALevySoler) 3 de marzo de 2018

Los de los lacitos amarillos que comentais si. Los que el otro día paseando con mi madre por un pueblo de la costa me dijeron que había entrado pero no iba a salir viva de ese pueblo.

Lo malo es que con mi fortaleza de libertad no podeis. De ahi tantas ganas de amenazarme. https://t.co/36Bkra5m0W — Andrea Levy (@ALevySoler) 3 de marzo de 2018