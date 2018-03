El brutal machismo que sufre la única candidata a la presidencia de Rusia

Un desconocido ha tirado al suelo y arrojado agua a Ksenia Sobchak, la única mujer entre los ocho candidatos a la Presidencia de Rusia para las elecciones del 18 de marzo, en las que se da por descontada la reelección de Vladímir Putin.

La propia Sobchav ha informado en su Twitter del incidente, que se ha producido en Moscú a la salida de un acto dedicado al expresidente soviético Mijaíl Gorbachov.

"Me acaba de agredir una persona. Me empujó. Yo me caí y él me arrojó un líquido al tiempo que gritaba: 'Esto es por Zhirinovski'. Hemos llamado a la policía", ha escrito la candidata presidencial.

Según la agencia Interfax, el agresor, que ha sido detenido, le arrojó agua a la política.

De momento se desconoce su identidad pero es presuntamente partidario del líder del ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia, Vladímir Zhirinovski, también candidato a la Presidencia.

"Puta", "verdulera" y "asco", las palabras de Zhirinovski a ella

El político ultranacionalista Vladímir Zhirinovski llamó "puta" y "vieja asquerosa", entre otras lindezas, a Sobchak en un acalorado debate televisado a finales de la pasada semana.

En el debate, transmitido por el canal público Rossia como parte de la campaña electoral, participaban siete de los ocho candidatos que concurren, todos excepto el actual presidente ruso, Vladímir Putin, que ha rechazado tomar parte en actos con los otros aspirantes.

Cuando uno de los candidatos, el nacionalista Serguéi Baburin, hablaba, fue interrumpido por Zhirinovski, que le acusó de estar mintiendo y en la discusión se involucró Sobchak.

"A su edad no es bueno preocuparse de esa manera, de verdad", dijo Sobchak, dirigiéndose al polémico y veterano Zhirinovski, de 71 años, que se presenta por sexta vez.

"¡Cierra el pico, estúpida!", se escuchó decir al histriónico líder del Partido Liberal Democrático, conocido por sus habituales salidas de tono, en medio de un guirigay de gritos y declaraciones cruzadas.

"No hay que traer de la calle a verduleras. Esto es un asco, ¡que cierre el pico!", continuó Zhirinovski. La discusión fue en aumento hasta que la candidata le arrojó un vaso de agua. "¡Basura, vieja asquerosa, puta!", gritó el ultranacionalista, con la chaqueta mojada.

Ksenia, expresentadora a la que comparaban a Paris Hilton

Ksenia —hija del exalcalde de San Peterburgo y antiguo jefe y mentor de Putin, Anatoli Sobchak, fallecido en 2000—, durante años fue la 'niña mimada' del poder, pero en 2011 y 2012 sorprendió al encabezar las masivas protestas contra las irregularidades electorales.

Solo cuatro de los candidatos son conocidos por más de la mitad de los rusos, de acuerdo al sondeo del Centro Ruso de Estudios de la Opinión Pública (VTSIOM, por sus siglas en ruso).

El 82% pudo nombrar a Putin al ser preguntados por los nombres de los candidatos, un 60% citó a Sobchak, la misma proporción que dio el nombre de Zhirinovski, y un 55% nombró a Pável Grudinin, el candidato del Partido Comunista. Los otros cuatro son desconocidos.