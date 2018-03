Évole pone contra las cuerdas a Feijóó, que recula incluso de lo que dice un minuto antes

Este domingo, coincidiendo con el secuestro del libro Fariña y el estreno de la serie que se basa en él, Jordi Évole ha entrevistado en Salvados a Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, barón del PP y político en la comunidad que queda reflejada en el texto como nido de connivencia con el narcotráfico.

Feijóo, al que persiguen desde hace tiempo las fotos que se sacó en diversas ocasiones con el conocido narcotraficante Marcial Dorado, ha tratado ése y muchos otros temas de su partido, en la mayoría de las ocasiones escurriendo la responsabilidad con soltura.

Excepto en una ocasión, cuando Évole le ha puesto una grabación en la que él compara el nacionalismo catalán con el terrorismo etarra. Inmediatamente, admite que es un símil "excesivo sin duda" para "llamar la atención".

Pero acaba apuntando que "algunos" lo consideran "excesivo", pero "otros lo entenderán perfectamente". Un minuto, así lo había descrito él mismo en el mismo programa. "Yo no me he hecho para atrás", dice.

Esa capacidad de olvidar lo que has dicho en menos de un minuto, a mi sí que me parece excesiva. ATENCIÓN AL VÍDEO:#FeijóoSalvados pic.twitter.com/MUFDxI6SL8 — Jordi Évole (@jordievole) 4 de marzo de 2018

Aunque admite que hubo "claramente cargas policiales" y que pediría perdón a los que recibieron palos por el 1-O, también exige disculpas de algunos de ellos para los policías, y reconocimiento para los agentes por parte de Interior, más que disculpas a los ciudadanos que fueron golpeados.

No sabía quién era el narco, no ha leído Fariña y no sabe cuándo supo de las fotos

Respecto a Fariña, asegura que no lo ha leído (excepto los párrafos sobre él), que ni siquiera sabía que estaba a la venta desde hace años, que no sabía quién era Dorado (a pesar de que había aparecido varias veces en en la prensa). Évole le ha regalado un ejemplar.

#FeijóoSalvados | Feijóo hizo, al menos, 5 viajes junto al narco Marcial Dorado a finales de los 90. Asegura que no sabía quién era, aunque su nombre apareció centenares de veces en la prensa.



De esa relación habla el libro que le hemos regalado: #Fariña pic.twitter.com/Yk8QTqJcuS — Salvados (@salvadostv) 4 de marzo de 2018

En opinión de Feijóo, dio "explicaciones pormenorizadas" sobre el tema ya en su día, algo que admite que es "difícil de explicar". Básicamente, lo que dijo en su día: que no se habría dejado fotografiar así si hubiera sabido en lo que andaba metido Dorado.

- El narco Marcial Dorado había aparecido 66 veces en La Voz de Galicia. Me parece imposible que no lo conociese

- Pues ya ve...#FeijóoSalvados — Jordi Évole (@jordievole) 4 de marzo de 2018

Al revelar que le dieron el chivatazo de la existencia de las fotos, se pone nervioso al explicar cómo, dado que formaban parte del secreto de sumario de una investigación judicial sobre Dorado. "Había muchas fotos con muchas personas", aduce ambiguamente.

La sucesión de Rajoy

No se sabe si Mariano Rajoy repetirá como presidente y candidato del PP a la presidencia pero el nombre de Feijóo planea como posible candidato a sucederle desde hace tiempo.

El gallego apunta que no tiene información de que Rajoy quiera dar un paso atrás, si acaso al revés. Y en caso de que lo hiciera, no sabe si se postularía. "No contemplo esa posibilidad", explica. Évole admite que le ha dado "poca cosa" con esa respuesta, un sentir que se repite a lo largo de la entrevista.

Aunque entrevistarle no es fácil, muchas gracias a @FeijooGalicia por sentarse a hablar con nosotros y responder a todas las preguntas #FeijóoSalvados — Jordi Évole (@jordievole) 4 de marzo de 2018

Feijóo ha justificado que su familia acuda a la sanidad y escuelas privadas apuntando a su mujer como la que lo exige, frente a él y su voto para lo público; sigue considerando que los incendios de Galicia son terrorismo", contra el criterio del fiscal gallego especializado.

Y admite que vivir como pensionista es "difícil" pero que hay que hacerse cargo de que España pide dinero para cubrir las pensiones que ya hay.