Call me by your name es sin duda una de las cintas que ha causado sensación esta 90ª edición de los Premios Oscar. Aunque solo opta a cuatro estatuillas, entre ellas se encuentran la de Mejor Película, actor y guión adaptado, al que está nominado James Ivory.

El guionista ha decidido hacer en la alfombra roja un homenaje a esta cinta y al romance gay que se narra en la película. Para ello, Ivory ha lucido una camisa en la que se puede ver al protagonista de la película, Elio —interpretado por Timothée Chalamet— en una de las escenas más reconocibles de la cinta, en el que aparece con la cabeza apoyada en la mano con la mirada perdida.

El homenaje a su película no ha pasado desapercibido en Twitter donde muchos han comentado el estampado de su camisa.

Lástima que Timothée Chalamet no se haya puesto una camisa con la foto de James Ivory, habrían sido los nuevos Ryan Gosling y Macaulay Culkin. #oscars https://t.co/7KQ04P7QgU — Eva Güimil (@EvaGuimil) 5 de marzo de 2018

James Ivory, nominado a Mejor guion adaptado por "Call Me By Your Name", lleva una camisa con el rostro de Timothée Chalamet #Oscars pic.twitter.com/YEWLzEeS3e — xoxo, Nervy (@nervycat) 5 de marzo de 2018

Mira de verdad cuando pensaba que no podía ser más fan de James Ivory aparece con esta camisa. ¡89 años tiene! #Oscars pic.twitter.com/FaqSEJfRBr — Sara 🍑🐍 (@saraiglesias_12) 5 de marzo de 2018

Le tengo un amor bien cabron a James Ivory en estos momentos #Oscars https://t.co/byAzyKWaAb — Lemmys Mendez (@thegirl_stutter) 5 de marzo de 2018

Ivory, además de por su comentada camisa, podría hacer Historia y convertirse a los 89 años en el galardonado más longevo de la historia de los Oscar si finalmente recibe el premio a Mejor guion adaptado.