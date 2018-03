Las palabras de Amaia sobre feminismo que han emocionado a Laura Escanes

Cada vez que Amaia abre la boca, gana un nuevo adepto. La última en rendirse a sus encantos ha sido Laura Escanes, que se ha hecho eco de una entrevista que ha dado esta semana la última ganadora de Operación Triunfo para la revista Yo Dona.

La influencer ha retuiteado un par de imágenes de la entrevista, publicada en papel, con el mensaje escrito en mayúsculas: "ELLA".

En la entrevista, Amaia habla una vez más sobre feminismo. "Hay muchas cosas que me molestan, como por qué nosotras tenemos que dar dos besos y ellos la mano", dice en la revista. "A nosotras se nos exige que estemos siempre perfectas y a ellos no. Y lo digo yo, que me maquillo siempre porque me veo más guapa. Pero ese es el problema, ¿por qué me veo mejor así?", argumenta.