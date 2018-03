Los vestidos para recordar de la alfombra roja de los Oscar

No vimos una alfombra roja teñida de negro como en los Globos de Oro, ni plagada de vestidos de corte sirena como en ediciones anteriores. Los Oscar de este año se han caracterizado por la variedad y, en algunas ocasiones, por el riesgo. De ellos hemos aprendido que el estilo no tiene edad y que la moda masculina puede ser tan atractiva como la femenina.

Jane Fonda

El mejor ejemplo de que el estilo y la clase no tienen edad. Fonda estaba impecable con un diseño de Balmain, que completó con sandalias plateadas y el pin como muestra de apoyo al fondo contra el acoso sexual Time's Up. ¡Brava!

Viola Davis

El año pasado la vimos espectacular de rojo y una vez más no ha defraudado. La ganadora del Oscar por Fences lució un vestido de lentejuelas fucsia de Michael Kors Collection a juego con su bolso de mano. Su apuesta por una joyería sencilla y su pelo natural rematan un estilismo radiante.

Rita Moreno

¿Es posible ponerse un vestido de hace cincuenta y seis años y triunfar? Sí. Lo demuestra Rita Moreno reciclando este traje que lució en 1962 cuando recibió el Oscar por West Side Story. Para esta ocasión la actriz hizo una pequeña variación en la parte superior del diseño y optó por una diadema de terciopelo.

Timothée Chalamet

Puede que un esmoquin blanco con botines negros sea una elección arriesgada, pero si se sabe defender también es un acierto. Es el caso de Timothée Chalamet. El protagonista de Call me by your name ha mostrado la confianza suficiente para lucir su diseño de Berluti y salir airoso.

Saoirse Ronan

Hemos visto evolucionar el estilo de Saoirse Ronan desde que acudiera a sus primeros Oscar en 2007 por su nominación en Expiación. Natural y fiel a sí misma, la actriz ha optado por un Calvin Klein diseñado especialmente para la ocasión en el que toda la atención se centra en la lazada posterior del vestido.

Lupita Nyong'o

Es el año de Versace, así que no era de extrañar que alguien se decantase por la firma italiana en la alfombra roja. Lupita Nyong'o decidió rivalizar con la estatuilla de los Oscar al acudir de dorado y salió ganando acompañada por sus compañeros de reparto en Black Panther.

Zendaya

Un vestido marrón no es algo habitual en una alfombra roja pero si es como el que lució Zendaya a su llegada al Teatro Dolby es toda una alegría. Con un diseño vaporoso de escote asimétrico de Giambattista Valli, la joven actriz demostró que es una presencia a tener en cuenta.

Armie Hammer

Si su compañero eligió el blanco, Hammer optó por el terciopelo rojo y acertó. El actor fue uno de los más aplaudidos por crítica y público y abandonó por una noche los chándales a los que nos tiene acostumbrados en su cuenta de Instagram por este diseño de Giorgio Armani.

Helen Mirren

Sencillo, elegante y sofisticado. Así podríamos definir el estilismo de Helen Mirren para estos Oscar. La actriz dejó todo el protagonismo a las espectaculares joyas que lució para la ocasión e hizo suya la expresión de menos es más.

Margot Robbie

No hay alfombra roja que se le resista a Margot Robbie, y la de los Oscar no iba a ser menos. La actriz, nominada por su interpretación en Yo, Tonya optó por un Chanel Alta Costura muy parecido a otro que había lucido Penélope Cruz en 2015 durante una presentación de Ma Ma.

James Ivory

A sus casi noventa años el ganador del Oscar al Mejor Guión Adaptado por Call me by your name optó por uno de las prendas más comentadas de la noche. Ivory vistió una camisa blanca con la cara de Timothée Chalamet dibujada sobre ella. Toda una carta de amor a la película y a su protagonista.

