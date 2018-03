Tania Llasera matiza sus palabras sobre la lactancia

Tania Llasera envió un mensaje este sábado a través de su cuenta de Instagram a una seguidora que le había preguntado sobre la lactancia. Su fan no podía dar el pecho y Llasera le respondió que no debía preocuparse porque el "biberón es maravilloso".

La presentadora contó que ella solo había dado el pecho a su primer hijo durante tres meses, pero que después tuvo que dejarlo por un problema de salud y que a su segunda hija solo le había dado "los quince minutos después de haber nacido".

Un día después de la primera publicación, Llasera ha vuelto a compartir un vídeo para matizar sus palabras iniciales. "Voy a volver a hablar de lactancia y maternidad. No por buscar polémica, sino porque quedaron cosas pendientes", comienza la presentadora.

"Obviamente, la lactancia materna tiene muchísimos más beneficios para el bebé y es muy bonito dar pecho también. Tiene un nexo... que yo lloré cuando tuve que dejarlo", asegura Llasera.

"Pero sí es verdad que te permite descansar y el niño está estupendo también con el biberón. Solo quiero decir que no estigmaticemos el biberón", matiza.

"Aunque la lactancia materna es fantástica y es lo más natural", insiste la presentadora tras las críticas que ha recibido.

Junto al vídeo, la presentadora ha escrito un mensaje, para explicar aún mejor el sentido de sus palabras: "Pues eso... que ayer no sé si deje claro que la lactancia materna es obviamente más sana para los niños porque lleva bacterias amigas que le ayudan a sus sistema inmune. Pero insisto en que el biberón es estupendo también y nos da alas a las mamis. Porque la teta, es muy esclava por motivos obvios".

"Y lo más importante siempre: que no nos juzguemos entre nosotras. Que todas hacemos lo de ser madre lo mejor que podemos, cada cual con sus circunstancias. ¡Os quiero mamis!", concluye el mensaje.

La primera publicación de Llasera fue muy aplaudida por una gran parte de sus seguidoras; aquellas que se sintieron identificadas por lo que había dicho. Pero la matización posterior ha conseguido aún más apoyos.

Claro que sí,cada uno tiene que hacer lo que mejor le convenga y eso no es para nada ser mejor ni peor madre@taniallasera....que la gente se dedique menos a criticar!!!A veces aunque sepamos que la leche materna es lo más natural....por mil motivos no se puede...y por eso no se puede sentir uno mal!!!Ánimo y felicidades.

