Todos los vestidos de la alfombra roja de los Oscar 2018

Es posible que estos sean los Premios Oscar más inciertos de los últimos años, tanto porque no hay una clara ganadora como por el ambiente reivindicativo gracias a los movimientos #MeToo y Time's Up. A diferencia de en los Globos de Oro, la alfombra roja del teatro Dolby de Los Ángeles no se teñirá por completo de negro pero si se han visto apoyos a la lucha por la igualdad de las mujeres de Hollywood como el pin de Time's Up que lucieron algunos invitados como Richard Jenkins o Jane Fonda.

Pese a que no hay españoles entre los nominados, sí hay representación española en la alfombra roja. Paz Vega, que lució un diseño con estampado floral, fue una de las más tempraneras, junto con Alison Williams o el actor Tom Holland. Ashley Judd y Mira Sorvino, dos de las primeras mujeres en denunciar los abusos de Harvey Weinstein, han aprovechado la ocasión para posar juntas ante los cientos de fotógrafos que se agolpan en la alfombra roja más observada del planeta.

También hemos visto llegar a algunos de los nominados como James Ivory, que opta al premio al Mejor Guión Adaptado por Call me by your name o Jordan Peele, director de la nominada a Mejor Película Déjame Salir.