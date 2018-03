El diseñador de 'El hilo invisible' se lleva el premio más surrealista de los Oscar

Las clásicas estatuillas no han sido el único premio al que optaban los nominados de esta 90ª edición de los Oscar. Además de sus dotes cinematográficas, la Academia de Hollywood decidió premiar también al discurso más rápido con nada menos que una moto de agua. El premio, que anunció Jimmy Kimmel con ayuda de Helen Mirren nada más comenzar la gala, lo recibió finalmente Mark Bridges, diseñador de vestuario de El hilo invisible.

El discurso más corto de los #Oscars lo ha dado Mark Bridges (Mejor diseño de vesturario por 'El hilo invisible'). Por ello, se lleva la moto de agua que prometió como premio @jimmykimmel al inicio de la gala. 😂 #Oscars pic.twitter.com/UbttmWCzKO — Bricio Segovia (@briciosegovia) 5 de marzo de 2018

Con la intención de no alargar la ceremonia, la organización cronometró los discursos. Pero no todos se dejaron seducir por la presentación estilo teletienda que hizo Helen Mirren de la moto de agua y prolongaron sus discursos más de lo que le gustaría a Kimmel. El presentador se encargó de aclarar que la actriz no estaba incluida en el lote.

¡A jugar! Quien más se aproxime sin pasarse al precio justo se lleva esta magnífica moto acuática. #Oscar2018 #Oscars pic.twitter.com/JsVaTwArnP — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) 5 de marzo de 2018

Los galardonados se esforzaron en darse brío en sus agradecimientos y la moto de agua tuvo muchos candidatos. Uno de ellos fue el equipo La forma del agua, galardonados por Mejor diseño de producción.

Que te vean 60 millones de personas está bien, pero una moto de agua ¡es una moto de agua! #Oscar2018 #Oscars pic.twitter.com/nknhAelpe1 — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) 5 de marzo de 2018

La moto de agua de la marca Kawasaki fue uno de los elementos más comentados en las redes sociales, que se llenaron de bromas debido a lo surrealista del premio y también por el estilismo de Mirren. Además, muchos usuarios ya daban como ganadores a Bridges y compañía mucho antes de que acabase la gala.

El ganador del Oscar por Mejor Vestuario #PhantomThread acaba de dar un discurso super corto. Jimmy dirá el tiempo que hizo después de comerciales. Puede llevarse la moto acuática. #Oscars — Veronica Gonzalez (@Lauraazuly1) 5 de marzo de 2018

A este paso, Phantom Thread se llevará el Oscar a Mejor Vestuario y el jet ski al discurso más corto. #Oscars — Andrés Olascoaga (@AndresOlasToro) 5 de marzo de 2018

Hasta ahora parece que la oferta de una moto acuática al discurso de agradecimiento más corto está funcionando: Todos los ganadores menos de un minuto y medio #Oscars — Pamela Sandoval (@padmejones) 5 de marzo de 2018

Me meo quién tenga el discurso de ganador más corto en los #Oscars gana una moto acuática , y sale una mujer vestida cual Elsa de Frozen a presentarla 😂😂 pic.twitter.com/5dkZZ0APvj — IllolFran (@Fran_Guerrero25) 5 de marzo de 2018

El que haga el discurso más corto se lleva una moto de agua....#Oscars pic.twitter.com/ZaQhIQjG05 — Cande (@candezdp) 5 de marzo de 2018

#Oscars La idea genial de Jimmy Kimmel de regalar una moto de agua al discurso de agradecimiento más corto, brutal. — Francisco Amengual (@Superdimonio) 5 de marzo de 2018