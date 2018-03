El elegante 'hachazo' de Carmena a Arrimadas tras no dejar de mirarse el ombligo al hablar de feminismo

"No me gusta que cada uno venga aquí a hablar de su libro". La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pegó este domingo un tirón de orejas muy aplaudido en las redes sociales a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

En el marco de un debate sobre feminismo en El Objetivo —de LaSexta—, en el que también participaron otras mujeres líderes en sus formaciones como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la ministra Dolors Montserrat, del Partido Popular; la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra o la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, Arrimadas quiso poner el foco constantemente en las medidas adoptadas por Ciudadanos en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

De este modo, Arrimadas se ciñó al argumentario naranja, lo que fue interpretado por muchos como una forma de esquivar un debate a fondo sobre el feminismo como concepto y las causas que llevaban a la huelga:

En este contexto, llegó el turno de palabra de la primera edil madrileña, quien quiso dejar claro que ella tenía la suerte de no tener partido. Entonces, afeó a Arrimadas que sólo hablara de su partido, crítica que extendió a todas sus compañeras de debate, tras lo que recalcó la necesidad de que el feminismo fuera abordado de una manera "transversal": "Olvidad los partidos, lo importante es saber cuál es la causa de que sigan matando a mujeres", afirmó.

La intervención de ambas, Carmena y Arrimadas, no pasó desapercibida en las redes sociales:

Nosotros, nosotros... Era el momento de hablar de ti en primera persona, para darnos voz a nosotras. No entiendo que no estés a favor de esta huelga. TÚ, no el partido. TÚ me decepcionas.