La reina Letizia vacía su agenda par el próximo 8 de marzo, día de la huelga feminista

La reina Letizia podría sumarse al parón organizado por el movimiento feminista para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, según ha adelantado el diario El Mundo. "Si nosotras paramos, se para el mundo", es el lema de la convocatoria. Y parece que la reina ha querido unirse a este reivindicación vaciando el jueves su agenda de actos oficiales.

Si uno entra en la web para echar un vistazo a la agenda de la familia real para ese día, verá que la reina Letizia no tiene ningún acto programado ese día, al mismo tiempo que su suegra, la reina Sofía, sí que tiene un acto institucional, en el que entregará el premio de pinta y escultura que lleva su nombre. El rey Felipe, por su parten, mantendrá dos audiencias en la Zarzuela.

La brecha salarial de género llega también al sueldo de los reyes. Así, el rey Felipe cobra 236,544 euros euros al año y Letizia, por su parte cuenta con la asignación de 130,092 euros, un 55% de la cantidad percibida por el rey.

Su decisión ha provocado varias reacciones en las redes sociales:

Voy a remarcar una cosa, y es que cuando he puesto esto a lo mejor me he expresado mal. No me refiero que quienes no trabajen (tales como paradas, estudiantes, jubiladas, etc) no tengan derecho a huelga, porque al fin y al cabo ellas son clase obrera igual; cosa que Letizia no.