La historia de Elio y Oliver no ha terminado. Call me by your name tendrá segunda parte.

El director de la cinta, el italiano Luca Guadagnino, lo confirmó este domingo en la alfombra roja de los Oscar a USA Today. Y no sólo eso, también desveló los primeross detalles de este trabajo.

Guadagnino, que basa la cinta en el libro homónimo de André Acima, ha empezado a trabajar con el escritor para desarrollar la trama. "Va a tener lugar cinco o seis años después", contó sobre la cinta, de la que dice tendrá "una trama diferente".

El director de la película, que se alzó con el Oscar a Mejor guión adaptado, volverá a contar con los mismos protagonistas —Armie Hammer y Timothée Chalamt— pero no con el mismo escenario. Elio y Oliver saldrán de la villa italiana que fue testigo de su historia de amor en la aplaudida película. "Van a viajar por el mundo", reveló.

El libro Call me by your name cuenta con un extenso epílogo en el que se hace un recorrido por los años posteriores a la vida de los protagonistas, que terminan reencontrándose años después en Nueva Inglaterra. Allí se toman una copa y luego vuelven a separarse, pero la historia no termina. Luca Guadagnino lo tiene claro.