El desconcierto de Antonio Orozco al ver a un concursante de 'La Voz Kids'

Antonio Orozco se ha llevado una gran sorpresa en la edición de este lunes de La Voz Kids, el programa de Telecinco del que el cantante es coach. Ocurrió tras la actuación de Diego, un niño de 10 años que fue al concurso de voces a cantar Hello, la famosa canción de Adele.

La actuación del concursante convenció a Melendi, que se dio la vuelta para que formase parte de su equipo. Hasta este momento, todo había sido normal, completamente acorde con la dinámica del programa.

Pero al final de la actuación, cuando los sillones de Rosario Flores y Antonio Orozco se giraron, ambos coaches se quedaron con estas caras.

"Cuando me he dado la vuelta, he pensado: 'Se podría ser más guapo, pero estaría prohibido", le dijo Orozco al concursante cuando recuperó el habla.

Después de dar la enhorabuena a Diego y despedirle, los coaches revelaban el doble motivo de su sorpresa: primero pensaron que se trataba de una chica más mayor y después, creyeron que era el hijo de Orozco.

"Escucha, pensaba que era mi hijo", afirmó Orozco. "Sí, ¡yo también pensaba que era tu hijo!", admitió Flores. "Cuando le he visto me he dicho '¿Pero qué hace aquí? Si a mí no me ha avisado nadie", se preguntó el cantante. "Sí, sí. Se parecía a tu hijo", convino su compañera.

Melendi afirmó entonces que al escuchar a Diego cantar había pensando que se trataba de una chica y más mayor que Diego. Sus compañeros le dieron la razón. "Yo pensaba que era una niña de 13 o 14 años", afirmó Flores. "Es verdad, parecía una chica y más mayor", confirmó Orozco.

