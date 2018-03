Algunas figuras del mundo del cine decidieron apoyar la lucha contra el acoso sexual y lucieron el pin del movimiento Time's Up en la alfombra roja de la última edición de los Oscar. Emma Watson decidió ir aún más lejos y se tatuó estas palabras en su brazo. Aunque la jugada no le salió demasiado bien.

La actriz no acudió a la gala, pero sí lo hizo a la fiesta posterior organizada por Vanity Fair, y allí se pudo ver su nuevo tatuaje con la frase Time's Up o, mejor dicho, "Times Up" ya que no tiene apóstrofe.

La falta de ortografía no pasó desapercibida, más aún tratándose de una actriz formada en la Universidad de Brown y que es embajadora de las Naciones Unidas. Aunque no se sabe si es permanente o no, Watson ha comentado en su cuenta de Twitter el error, dejando caer que se trata de un fallo del tatuador.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must. — Emma Watson (@EmmaWatson) 5 de marzo de 2018

Hay un puesto disponible de corrector de tatuajes 'fake'. La experiencia con los apóstrofes es un requisito.

La publicación de la protagonista de la saga Harry Potter ha dado lugar a que muchos usuarios de esta red social bromeen con esta curiosa oferta de trabajo.

I would like to take you up on this job opportunity? I have a masters in proofreadery graduated with a 1st from Tattoo Uni top of my class pic.twitter.com/9vpb66m09p — Megan (@meganflockhart) 5 de marzo de 2018

Me gustaría inscribirme en esta oferta, tengo un máster en corrección y me gradué primero de promoción en la Universidad de Tatuadores.

*quits job as a book editor to read fake tattoos for @EmmaWatson, has "No Ragrets"* — Sandra D (@sand_rad) 5 de marzo de 2018

Dejo el trabajo como editor de libros para pasarme a lector de tatuajes con fallos.

Not only am I good w apostrophes, I'm also very adequate when using the oxford comma — Maolin Macatangay (@maomacatangay) 5 de marzo de 2018

No solo son muy buena con los apóstrofes, también con las comillas.

I've got a permanent marker and a steady hand... — Jonny Duddle (@JonnyDuddleDum) 5 de marzo de 2018

Tengo un rotulador permanente y una mano firme.

as a writer with an apostrophe in my name, I think I'm qualified to apply 🙋🏻‍♀️ — 🦌 jungle james 🦒 (@Nice_One_James) 5 de marzo de 2018

Como escritor con apóstrofe en mi nombre, creo que estoy preparado para inscribirme.

Experience with design good too? COS I GOTCHU SIS LET'S INK U UP pic.twitter.com/8f6eoj9bxD — Cumberbuddy (@Cumberbuddy) 6 de marzo de 2018

¿También se requiere experiencia en diseño? Porque te puedo llenar de tinta, hermana.

That's funny. A spelling mistake in a fake Tattoo is definitely one of the things one should aspire to have — Barbara Rieck (@riecktheboss) 5 de marzo de 2018

Tener una falta de ortografía en un tatuaje falso es una de esas cosas que todos deberíamos tener.

Watson ya ha hecho público en numerosas ocasiones su activismo feminista y su apoyo al movimiento Time's Up. De hecho, el pasado mes de febrero donó un millón de dólares al Justice and Equality Fund (fondo para la justicia y la igualdad) que financia la lucha contra el acoso de esta iniciativa.